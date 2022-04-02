Özel Haber I Başkanın kulüp tarihinden haberi yok! Ali Koç taraftarı çileden çıkarıyor

Ali Koç, "Konuştuğumuz hocalardan biri beni çok heyecanlandırdı. '90'ların Fenerbahçe'sini getireceğim, domine edeceğim Fenerbahçe'yi eskisi gibi, hem saha içinde hem saha dışında' dedi." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı… Çünkü Fenerbahçe'nin 90'lı yıllarda sadece 1 şampiyonluğu bulunuyor. O da 1996 yılı… Fenerbahçe 2000'li yıllarda ise 6 şampiyonluk yaşadı. 2001, 2004, 2005, 2007, 2011 ve 2014 yıllarında mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe taraftarı 8 yıldır gelmeyen şampiyonluğun yanı sıra Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan da oldukça rahatsız…