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    • Spor
    • 02.04.2022 14:44
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    • 02.04.2022 14:44
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    Özel Haber I Başkanın kulüp tarihinden haberi yok! Ali Koç taraftarı çileden çıkarıyor

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahretti. Başkan Ali Koç ile birlikte 4 sezonda hiçbir kupa sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başarısız sezonların yanına taraftarı çıldırtacak açıklamaları da ekledi… Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Koç son konuşmasında tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Ali Koç taraftarı çileden çıkarttı

    Sarı-Lacivertli taraftarlar üst üste geçen başarısız sezonlardan sonra adeta isyan bayrağını açtı. Süper Lig'de zirvenin 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'u çoğu maçtan sonra istifaya davet etti.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başarısız sezonların yanına taraftarı çıldırtacak açıklamaları da ekledi… Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Koç son konuşmasında tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

    Ali Koç, "Konuştuğumuz hocalardan biri beni çok heyecanlandırdı. '90'ların Fenerbahçe'sini getireceğim, domine edeceğim Fenerbahçe'yi eskisi gibi, hem saha içinde hem saha dışında' dedi." ifadelerini kullandı.

    Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı… Çünkü Fenerbahçe'nin 90'lı yıllarda sadece 1 şampiyonluğu bulunuyor. O da 1996 yılı… Fenerbahçe 2000'li yıllarda ise 6 şampiyonluk yaşadı. 2001, 2004, 2005, 2007, 2011 ve 2014 yıllarında mutlu sona ulaştı.

    Fenerbahçe taraftarı 8 yıldır gelmeyen şampiyonluğun yanı sıra Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan da oldukça rahatsız…
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    Haberler Spor Özel Haber I Başkanın kulüp tarihinden haberi yok! Ali Koç taraftarı çileden çıkarıyor
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