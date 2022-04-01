2022 FİFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası kura çekimi için heyecan dorukta. Dünya Kupası'na katılacak 19 takım belli oldu. Son yapılan Play-Off maçlarının hemen ardından 12 takım daha kupaya dahil oluyor. Dünya Kupası bu sene Kasım ayında gerçekleşecek. Katar'daki organizasyon öncesinde kura heyecanı yaşanacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor? Merak edilenler haberimizde...
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:
1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda