2022 FİFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası kura çekimi için heyecan dorukta. Dünya Kupası'na katılacak 19 takım belli oldu. Son yapılan Play-Off maçlarının hemen ardından 12 takım daha kupaya dahil oluyor. Dünya Kupası bu sene Kasım ayında gerçekleşecek. Katar'daki organizasyon öncesinde kura heyecanı yaşanacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor? Merak edilenler haberimizde...