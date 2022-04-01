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    • Spor
    • 01.04.2022 19:38
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    • 01.04.2022 20:15
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    2022 Dünya Kupası'nda kura çekimi! | CANLI TAKİP

    Son dakika haberleri... Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanda kura çekimleri yapılıyor. 2022 Dünya Kupası kura çekiminin canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

    2022 Dünya Kupası’nda kura çekimi! | CANLI

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanda kura çekimleri yapılıyor. 2022 Dünya Kupası kura çekiminin canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

    Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana

    AVRUPA'DAN BİR TAKIM KALDI
    Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek bir ülke kaldı. Bu ülke, İskoçya-Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler' ile karşılaşacağı play-off finalinde belli olacak. Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek.

    DÜNYA KUPASI TORBALARI:

    1. TORBA: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

    2. TORBA: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

    3. TORBA: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

    4. TORBA: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

    2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası kış mevsiminde oynanacak. 21 Kasım 2022'de başlayacak turnuva, 18 Aralık 2022'deki final maçıyla son bulacak.

    GRUPLAR

    A GRUBU: Katar, Senegal, Hollanda

    B GRUBU: İngiltere, İran, ABD

    C GRUBU: Arjantin, Meksika, Polonya

    D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus

    E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya

    F GRUBU: Belçika, Fas, Hırvatistan

    G GRUBU: Brezilya, Sırbistan, İsviçre

    H GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore
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    Haberler Spor 2022 Dünya Kupası'nda kura çekimi! | CANLI TAKİP
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