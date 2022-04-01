2022 Dünya Kupası'nda kura çekimi! | CANLI TAKİP

AVRUPA'DAN BİR TAKIM KALDI

Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek bir ülke kaldı. Bu ülke, İskoçya-Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler' ile karşılaşacağı play-off finalinde belli olacak. Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek.