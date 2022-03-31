Ünal Aysal Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? "Seçilecek başkan ve yönetimine üstün başarılar diliyorum"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.
BU GÜNÜN GERÇEKLERİNE DAHA UYGUN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Ünal Aysal, yazılı açıklamasında, "Genel kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.