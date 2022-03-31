Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un yeni adresi belli oldu!

Mais Futebol isimli internet sitesinde yer alan habere göre Celta Vigo başkanı Carlos Mouriño, Luís Campos'un kulüp için dışarıdan danışmanlık hizmeti vermek üzere işe başladığını resmen doğruladı.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a danışmanlık hizmeti veren ve transfer operasyonlarını yöneten Campos'un Elmas sonrası da belirli bir noktaya getirdiği bazı transferler için Sarı-Kırmızılı kulüple dirsek temasında olması bekleniyor.