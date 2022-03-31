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    • Spor
    • 31.03.2022 15:18
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    • 31.03.2022 15:18
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    Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un yeni adresi belli oldu!

    Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanlık görevini üstlenen Fransız futbol adamı Luis Campos ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberde Luis Campos'un anlaşma sağladığı takım resmen açıklandı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
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    Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan ve Sarı-Kırmızılı ekipte transfere dair geniş bir yetki verilen Luis Campos'un kulüpteki geleceği Elmas'ın ibra idarı yönden ibra edilmemesi ve seçim kararı alınması sonrası merak konusu haline gelmişti.

    Başkan Burak Elmas'a dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'un Elmas'ın seçimde tüzük gereği aday olamayacak olması sebebiyle Sarı-Kırmızılı kulüpteki görevinin de ay sonunda bitmesi beklenirken, Portekizli futbol adamı ile ilgili İspanyol basınında önemli bir haber yer aldı.

    Mais Futebol isimli internet sitesinde yer alan habere göre Celta Vigo başkanı Carlos Mouriño, Luís Campos'un kulüp için dışarıdan danışmanlık hizmeti vermek üzere işe başladığını resmen doğruladı.

    Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a danışmanlık hizmeti veren ve transfer operasyonlarını yöneten Campos'un Elmas sonrası da belirli bir noktaya getirdiği bazı transferler için Sarı-Kırmızılı kulüple dirsek temasında olması bekleniyor.

        Celta Vigo'daki başkan danışmanlığı görevine başladığı açıklanan Luis Campos'un adı Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile de sportif direktörlük için anılıyordu.

        Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Avrupa transfer piyasasında önemli bir figür olan Campos ile birlikte özellikle Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson gibi isimlerin satışından kulübün kasasına ciddi bir gelir sokmayı planlıyordu.

        30 Nisan'daki olağanüstü genel kurul ile Galatasaray'daki başkanlık görevi sona erecek olan Burak Elmas'ın gidişiyle Luis Campos'un da Sarı-Kırmızılı kulüple bağları kağıt üzerinde kopmuş olacak.

        Real Madrid'de scout şefi görevini üstlenen Luis Campos, Monaco'da ve Lille'de sportif direktörlük görevi yapmış ve iki Fransız ekibine transfer ettirdiği oyuncularla önemli paralar kazandırmayı başarmıştı.

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