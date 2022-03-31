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    • Spor
    • 31.03.2022 11:21
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    • 31.03.2022 11:21
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    Trabzonspor'da Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi: Sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak

    Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi. Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak.

    AA
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    Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Anders Trondsen'in İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

    Karadeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında oynayan Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın sakatlıkları bulunuyor. Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak.

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