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    • Spor
    • 31.03.2022 11:30
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    • 31.03.2022 11:40
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    Ekuban yeniden Trabzon’a dönmek istiyor! Menajeri aracılığıyla haber gönderdi

    Trabzonspor’da göstermiş olduğu performansla dikkat çekken ve ardından İtalya’ya transfer olan Ganalı yıldız Ekuban yeniden Trabzon’a dönmek istiyor. Menajeri aracılığıyla Trabzonspor’a haber gönderen Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 83 maçta 20 gol atarken 12 de asist yaptı. Türkiye Kupası’nda 14 maçta 4 gol, 5 de asist üretti. Ganalı yıldız Trabzonspor’a adım atar atmaz oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ekuban yeniden Trabzon’a mı dönecek? Takvim Özel

    Bordo-Mavililer'den sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Genoa takımına transfer olan Caleb Ekuban, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderdi. Sezon başında eşinin baskısıyla takımdan ayrılan yıldız oyuncu yeniden Trabzon'a dönmek istiyor.

    Bu sezon İtalyan ekibinde etkili olamayan Ekuban, 25 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. 28 yaşındaki futbolcu Genoa'ya transfer olduktan sonra ismi Beşiktaş ve Konyaspor'la da anıldı.


    PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
    Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 maçta 20 gol atarken 12 de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 14 maçta 4 gol, 5 de asist üretti. Ganalı yıldız Trabzonspor'a adım atar atmaz oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
        Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar
        Haberler Spor Ekuban yeniden Trabzon’a dönmek istiyor! Menajeri aracılığıyla haber gönderdi
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