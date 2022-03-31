Ekuban yeniden Trabzon’a dönmek istiyor! Menajeri aracılığıyla haber gönderdi

Bordo-Mavililer'den sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Genoa takımına transfer olan Caleb Ekuban, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderdi. Sezon başında eşinin baskısıyla takımdan ayrılan yıldız oyuncu yeniden Trabzon'a dönmek istiyor.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 maçta 20 gol atarken 12 de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 14 maçta 4 gol, 5 de asist üretti. Ganalı yıldız Trabzonspor'a adım atar atmaz oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.