Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler'in değeri yüzde 193 arttı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in piyasa değeriyüzde 193 artış göstererek 750 bin Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya yükseldi. Bu sezon toplamda 937 dakika sahada yer alan 17 yaşındaki genç yetenek, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe Arda Güler için 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.