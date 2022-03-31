Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler'in değeri yüzde 193 arttı

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni değerlendirmeyle Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan çakır 18 milyon Euro'luk değeriyle ilk sıradaki yerini korudu. Onu 15.5 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır takip ediyor. Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu 15 milyon Euro'luk değeriyle ligin en değerli 3. oyuncusu konumunda.
Fenerbahçe'nin stoper hattını oluşturan Szalai ve Kim Min Jae'nin yeni değerleri de dikkat çekiyor. Macar yıldız Attila Szalai'nin yeni yapılan güncellemeyle piyasa değeri 15 milyon Euro'dan 13.50 milyon Euro'ya düştü.