Seçim sonrası görevde kalması beklenmeyen Torrent servete konacak





SERVET KAZANACAK

Gelecek sezon 1.5 milyon Euro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin Euro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon Euro'ya patlayacak. Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Torrent'in sözleşmesinde 200 bin Euro şampiyonluk primi de bulunuyor.

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