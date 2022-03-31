Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2022 21:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2022 21:36
    ABONE OL

    Resmi açıklama geldi! Galatasaray Nef, Isaiah Canaan'ı transfer etti

    Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımının Amerikalı oyun kurucu Isaiah Canaan'i tansfer ettiği duyuruldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Canaan'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kulübümüze bağlayan transfer, son yapılan olağan genel kurulumuzdan bütçe onayı çıkmaması nedeniyle sponsor desteği ile gerçekleşmiştir." denildi.

    Galatasaray transferi duyurdu

    Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımının Amerikalı oyun kurucu Isaiah Canaan'i tansfer ettiği duyruldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, Amerikalı oyun kurucu Isaiah Canaan ile anlaşmaya vardı. Kariyeri boyunca 6 farklı NBA takımında forma giyen ve son olarak Rusya'nın Unics Kazan takımında yer alan Isaiah Canaan kendisini sarı- kırmızı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Canaan'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kulübümüze bağlayan transfer, son yapılan olağan genel kurulumuzdan bütçe onayı çıkmaması nedeniyle sponsor desteği ile gerçekleşmiştir." denildi.

    CANAAN'IN KARİYERİ
    Canaan profesyonel kariyeri boyunca, Murray State University, Houston Rockets, Rio Grande Valley, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks, Shandong Golden Stars, Stockton Kings ve Unics Kazan takımlarında forma giydi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’den tarihi petrol salınımı kararı
    Haberler Spor Resmi açıklama geldi! Galatasaray Nef, Isaiah Canaan'ı transfer etti
        SON DAKİKA