Özel haber... Süper Lig'in lideri Trabzonspor gelecek sezonu da planlıyor: İtalya basını Charalampos Lykogiannis'i yazdı

Transferle ilgili çalışmalara erken start veren Trabzonspor için İtalya'da ise önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. tuttocagliari.net'te yer alan haberde Bordo-Mavililer'in adı daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile yakından ilgilendiği belirtildi.