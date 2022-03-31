Özel haber... Süper Lig'in lideri Trabzonspor gelecek sezonu da planlıyor: İtalya basını Charalampos Lykogiannis'i yazdı

Bordo-Mavili ekipte kısa bir süre önce başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bir araya gelmiş ve gelecek sezonun için transferleri masaya yatırmıştı.
Bordo-Mavili ekipte kısa bir süre önce başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bir araya gelmiş ve gelecek sezonun için transferleri masaya yatırmıştı.
Transferle ilgili çalışmalara erken start veren Trabzonspor için İtalya'da ise önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. tuttocagliari.net'te yer alan haberde Bordo-Mavililer'in adı daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile yakından ilgilendiği belirtildi.
Trabzonspor'un da sezon sonu bonservisini eline alacak olan Yunan sol bek için devrede olduğu ve Lykogiannis ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.
Devre arasında sol bek transferi için yoğun bir mesai harcayan ve Alman kulübü Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz'ı sezon sonuna kadar kiralayan Trabzonspor'un yaz transfer döneminde de savunmanın solu için sıkı bir çalışma yapması bekleniyor.
İtalyan basınının Trabzonspor'un gündeminde yer aldığını iddia ettiği Lykogiannis, 6 kez Yunan Milli Takımı'nın formasını giydi. 28 yaşındaki sol bek bu sezon ise kulübü Cagliari ile 26 maça çıktı. Gol ya da asist katkısı yapamadı.
Futbola ülkesi Yunanistan'da Olympiakos'ta başlayan Lykogiannis, ardından APO Levadikos, Ergo Telis, Sutrm Graz ve Cagliari formaları giydi.