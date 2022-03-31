Bizi zor duruma düşüren nedenin kurucu felsefemizden aldığımız ilhamla; akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlık üzerine kurulu, uzun vadeli bir strateji eksikliğinin olduğunu artık anlamalı ve harekete geçmeliyiz. Galatasaray'ı ilk ve tek haline getirmiş üstün özellikleri, kurucu değerlerimizi ve hiç eskimeyen başarı reçetemizi hatırlamalıyız. Amacımız ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için vizyon ve strateji ortaya koymak olmalıdır."

Her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Kulübümüz keyfi kararlar ya da güncel olaylar karşısında anlık tepkilerle yönetilemeyecek kadar büyüktür. Finanse edilemeyen ya da temeli sağlam atılmamış her başarının bizi yoldan çıkarttığını da hep birlikte gördük, öğrendik ve hatırlıyoruz. Bugün artık samimiyet, tutarlılık, ciddiyet olmadan asla yol katedemeyecek noktadayız. Feragat ve fedakarlıkla, her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.