Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt'ten çarpıcı açıklama! "Fenerbahçe’de 6 ay bedava oynadı"

İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı kalan Mesut Özil'in önümüzdeki sezon ne yapacağı tartışılırken, menajeri Erkut Söğüt çarpıcı açıklamalar yaptı. Söğüt, "Mesut F.Bahçe ile 3.5 yıllık sözleşme yaptı. Bunun 6 ayını bedava oynadı. Gelecek sezondan itibaren 2 yıllık sözleşmesi daha var. Sözleşmesi bitene kadar da Fenerbahçe'de kalacak. Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği önemli bir şey var. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemiyor" dedi.