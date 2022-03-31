Fenerbahçe'de sambacı harekatı! İsmaily, Pedrinho ve Marlon için girişimlere başladılar

F.Bahçe'nin transfer etmek istediği Shakthar'ın 3 Brezilyalı yıldızı İsmaily, Pedrinho ve Marlon'a Avrupa'nın önde gelen klüplerinden teklifler geldiği öğrenildi. Üç oyuncuyu alma fırsatını kaçırmak istemeyen Fenerbahçe'nin Alex ve Roberto Carlos'u devreye sokacağı öğrenildi.
ÜÇ YILDIZA YAKIN MARKAJ!
Alex ve Roberto Carlos'tan 3 oyuncuyu ikna etmelerini isteyecek olan Sarı- Lacivertliler, Pedrinho, Marlon ve İsmaily'nin menajerleri bir araya gelecek.
GÖRÜŞME BU HAFTA
Bu hafta içinde yapılması planlanan görüşmenin ardından 3 oyuncunun durumunun netlik kazanması bekleniyor. Özellikle Pedrinho'ya çok teklif geldiği belirlendi.