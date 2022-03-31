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    Fenerbahçe'de sambacı harekatı! İsmaily, Pedrinho ve Marlon için girişimlere başladılar

    Ukrayna’daki savaş nedeniyle takımlarından ayrılacak olan üç Brezilyalı oyuncuya Avrupa’nın devleri de talip. Ancak F.Bahçe Roberto Carlos ve Alex ile 3 Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek istiyor.

    Üç koldan samba harekatı

    F.Bahçe'nin transfer etmek istediği Shakthar'ın 3 Brezilyalı yıldızı İsmaily, Pedrinho ve Marlon'a Avrupa'nın önde gelen klüplerinden teklifler geldiği öğrenildi. Üç oyuncuyu alma fırsatını kaçırmak istemeyen Fenerbahçe'nin Alex ve Roberto Carlos'u devreye sokacağı öğrenildi.



    ÜÇ YILDIZA YAKIN MARKAJ!
    Alex ve Roberto Carlos'tan 3 oyuncuyu ikna etmelerini isteyecek olan Sarı- Lacivertliler, Pedrinho, Marlon ve İsmaily'nin menajerleri bir araya gelecek.



    GÖRÜŞME BU HAFTA
    Bu hafta içinde yapılması planlanan görüşmenin ardından 3 oyuncunun durumunun netlik kazanması bekleniyor. Özellikle Pedrinho'ya çok teklif geldiği belirlendi.
        Fırsatçı sahnede
        Haberler Spor Fenerbahçe'de sambacı harekatı! İsmaily, Pedrinho ve Marlon için girişimlere başladılar
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