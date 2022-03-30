Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Kovid-19'a yakalandı: Maça oğlu çıkabilir

İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Kovid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.