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    • Spor
    • 30.03.2022 15:21
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    • 30.03.2022 15:21
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    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Kovid-19'a yakalandı: Maça oğlu çıkabilir

    Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Madrid ekibinin 2 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçında takımın başında Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide yer alabilir.

    AA
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    Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

    İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Kovid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.

        Ancelotti'nin Kovid-19 teşhisinden dolayı 2 Nisan'da oynanacak Celta Vigo-Real Madrid maçında takımının başında olamaması halinde, mevcut durumda yardımcı teknik direktör olarak görev yapan, İtalyan teknik adamın oğlu Davide Ancelotti takımın başında yer alacak.

        Real Madrid, 6 Nisan'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak.

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