Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Kovid-19'a yakalandı: Maça oğlu çıkabilir

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.
İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Kovid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.