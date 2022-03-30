Galatasaray'ın kayıp yıldızı Erick Pulgar milli takım formasıyla ortaya çıktı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar, Sarı-Kırmızılı takımda yeterli süre alamadı. Uzun bir süre sonra ülkesi Şili'nin forması ile Uruguay karşısında sahaya çıkan Pulgar, en iyilerinden biri olarak ön plana çıktı.
Galatasaray'ın kayıp yıldızı Erick Pulgar ülkesi Şili'de ortaya çıktı... Sarı-Kırmızılı takımın ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bir türlü istediği süreleri alamamış ve yedek kulübesine mahkum olmuştu.
Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in ligde sadece 4 maçta şans verdiği toplamda ise 138 dakika oynattığı Erick Pulgar, 5 Mart'tak Konyaspor maçı sonrası ise yedek kulübesine mahkum olmuş ve Galatasara'da bir daha forma yüzü görememişti.