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    • 30.03.2022 15:14
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    Galatasaray'ın kayıp yıldızı Erick Pulgar milli takım formasıyla ortaya çıktı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın Gedson Fernandes yerine yarım sezonluğuna Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, sarı-kırmızılı ekipte adeta yokları oynarken; ülkesi Şili'de milli takım formasıyla ise harikalar yarattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’un kayıp yıldızı harikalar yarattı

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar, Sarı-Kırmızılı takımda yeterli süre alamadı. Uzun bir süre sonra ülkesi Şili'nin forması ile Uruguay karşısında sahaya çıkan Pulgar, en iyilerinden biri olarak ön plana çıktı.

    Galatasaray'ın kayıp yıldızı Erick Pulgar ülkesi Şili'de ortaya çıktı... Sarı-Kırmızılı takımın ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bir türlü istediği süreleri alamamış ve yedek kulübesine mahkum olmuştu.

    Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in ligde sadece 4 maçta şans verdiği toplamda ise 138 dakika oynattığı Erick Pulgar, 5 Mart'tak Konyaspor maçı sonrası ise yedek kulübesine mahkum olmuş ve Galatasara'da bir daha forma yüzü görememişti.

        Ülkesi Şili'nin Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Brezilya ve Uruguay maçlarının kadrosuna davet edilen Pulgar, Covid-19'a yakalanması sebebiyle ise 24 Mart'taki Brezilya mücadelesinin kadrosundan çıkarılmıştı.

        Hastalığını atlatan ve bu sabaha karşı oynanan Şili-Uruguay maçına ise ilk 11'de başlayan Erick Pulgar, 25 günlük aranın ardından bir resmi maçta süre almış oldu. Uruguay maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Pulgar, 6.8'lik performans puanı ile Şili'nin sahadaki en iyi futbolcusu oldu.

        Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in kadroda düşünmediği Pulgar'ın Şili Milli Takımı ile ortaya koyduğu başarılı performans ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Torrent'e Pulgar'a yeterince şans tanımadığı yönünde eleştiriler geldi.

            Ligde son 8 haftaya girilirken Erick Pulgar'ın Galatasaray'da kalan bölümde düzenli süre alıp alamayacağı da halen belirsizliğini koruyor. Domenec Torrent'in Şilili orta saha oyuncusunu ikinci planda düşündüğü belirtiliyor.

            Galatasaray'da ilk 11'de şans bulamadığı için mutsuz olduğu bilinen Erick Pulgar'ın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Fiorentina'ya dönmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar ise kiralama bedeli ödemediği 28 yaşındaki Şilili futbolcu için yarım sezonluğuna 750 bin Euro maaş ödeyecek.

            *Erick Pulgar'ın detaylı istatistikleri için fotoğrafa tıklayın

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