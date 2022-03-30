Galatasaray'ın kayıp yıldızı Erick Pulgar milli takım formasıyla ortaya çıktı

Hastalığını atlatan ve bu sabaha karşı oynanan Şili-Uruguay maçına ise ilk 11'de başlayan Erick Pulgar, 25 günlük aranın ardından bir resmi maçta süre almış oldu. Uruguay maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Pulgar, 6.8'lik performans puanı ile Şili'nin sahadaki en iyi futbolcusu oldu.