İsmail Kartal kalan 8 haftada 24 puan toplayıp ligi 77 puanda bitirmek istiyor





"HEPİNİZE ŞANS VERECEĞİM"

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan İsmail Kartal kalan 8 haftada ideal kadrosuyla 24 puan toplayarak sezonu 77 puanla bitirmek istiyor. Lig ikinciliği için sonuna kadar savaşacaklarını oyuncularına söyleyen Kartal; Szalai, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pelkas ve Valencia'ya da "Her an oynayacakmış gibi hazır olun. Kalan haftalarda hepinize şans vereceğim" dedi.

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