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    İsmail Kartal kalan 8 haftada 24 puan toplayıp ligi 77 puanda bitirmek istiyor

    F.Bahçe'de Direktör İsmail Kartal 77 puanı hesaplıyor. Sakat ve cezalıların da takıma katılmasıyla kalan maçlara ideal 11’iyle çıkacak olan Fenerbahçe lig ikinciliği için hesap yapıyor.

    Kartal’ın hedefi: 77 puan

    F.Bahçe'de Direktör İsmail Kartal sakatlıklar ve cezalıların ardından ideal kadrosuna sonunda kavuşuyor. Kalede Altay Bayındır, stoperde Serdar Aziz ile Min Jae Kim, sağ bek de Osayi'ye forma verecek olan Kartal sol bekte Novak'a orta saha merkezde Crespo ve Zajc, onların önünde 10 numarada da İrfan Can Kahveci'yi oynatacak. Kanatlarda Ferdi ve Rossi'nin yeri garanti. Forvet de Serdar Dursun'a emanet.



    "HEPİNİZE ŞANS VERECEĞİM"
    Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan İsmail Kartal kalan 8 haftada ideal kadrosuyla 24 puan toplayarak sezonu 77 puanla bitirmek istiyor. Lig ikinciliği için sonuna kadar savaşacaklarını oyuncularına söyleyen Kartal; Szalai, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pelkas ve Valencia'ya da "Her an oynayacakmış gibi hazır olun. Kalan haftalarda hepinize şans vereceğim" dedi.

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    Kara Tahta başlıyor
    Haberler Spor İsmail Kartal kalan 8 haftada 24 puan toplayıp ligi 77 puanda bitirmek istiyor
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