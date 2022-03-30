Özel Haber I Ali Koç basketbolda da hüsran! Fenerbahçe 8 yıl sonra EuroLeague'de play-off dışı

Rus takımlarının diskalifiye edilmesi Fenerbahçe Beko'yu kötü etkilemiş olsa da Sarı-Lacivertliler bu sezon EuroLeague'de 25 maçta 9 galibiyette kalarak kötü bir performans sergiledi ve 12. sırada yer alarak ilk 8'in dışında kaldı.

Görev süresi boyunca futbolda kupa kazanamayan, ezeli rakiplerine karşı iç sahadaki yenilmezlik serileri son bulan, birçok transfer fiyaskosuna imza atan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun play-off dışı kalmasıyla taraftarın büyük tepkisini çekti.

Futboldaki başarısızlığın cezasını teknik adamlara kesen ve 4 yılda 9 farklı hoca ile çalışan Ali Koç'un potadaki kötü gidişin faturasını da coach Aleksandar Djordievic'e çıkarması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda Djordievic ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.