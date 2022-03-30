Özel Haber I Ali Koç basketbolda da hüsran! Fenerbahçe 8 yıl sonra EuroLeague'de play-off dışı

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde tarihi tersten yazmaya devam ediyor... 2018 yılının haziran ayında Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Koç döneminde Fenerbahçe futbolda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, 4 sezonluk süre içinde yeşil sahalarda kupa kazanılamadı.
Futbol sonrası Fenerbahçe taraftarının en çok önem verdiği Erkek Basketbol Takımı da dün sahasında ALBA Berlin'e karşı aldığı yenilgi sonrası THY EuroLeague'de 8 yıl sonra ilk 8'in dışında kaldı ve play-off potasına giremedi.
2014 yılından sonra ilk kez EuroLeague'de play-off dışında kalan Fenerbahçe Beko Avrupa arenasında son 8 yılın en kötü sezonunu yaşadı. 2017 yılında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç döneminde ise basketbolda da fren yaptı. Fenerbahçe'yi Euroleague'de play-off ve final four'ların bankosu haline getiren efsane coach Zeljko Obradovic ile yolları sorunlu bir şekilde ayıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketbol şubesinde de düşüşün temeli atmış oldu.