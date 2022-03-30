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    • Spor
    • 30.03.2022 14:02
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    • 30.03.2022 14:02
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    Özel Haber I Ali Koç basketbolda da hüsran! Fenerbahçe 8 yıl sonra EuroLeague'de play-off dışı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de başkanlığa geldiği günden itibaren başarı yakalamayan Ali Koç basketbolda da taraftarlara büyük hüsran yaşatıyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Erkek Basketbol Takımı'nın 8 yıl sonra THY EuroLeague'de play-off potasının dışında kalmasıyla büyük bir şok yaşadı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Ali Koç basketbolda da hüsran

    Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde tarihi tersten yazmaya devam ediyor... 2018 yılının haziran ayında Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Koç döneminde Fenerbahçe futbolda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, 4 sezonluk süre içinde yeşil sahalarda kupa kazanılamadı.

    Futbol sonrası Fenerbahçe taraftarının en çok önem verdiği Erkek Basketbol Takımı da dün sahasında ALBA Berlin'e karşı aldığı yenilgi sonrası THY EuroLeague'de 8 yıl sonra ilk 8'in dışında kaldı ve play-off potasına giremedi.

    2014 yılından sonra ilk kez EuroLeague'de play-off dışında kalan Fenerbahçe Beko Avrupa arenasında son 8 yılın en kötü sezonunu yaşadı. 2017 yılında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç döneminde ise basketbolda da fren yaptı. Fenerbahçe'yi Euroleague'de play-off ve final four'ların bankosu haline getiren efsane coach Zeljko Obradovic ile yolları sorunlu bir şekilde ayıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketbol şubesinde de düşüşün temeli atmış oldu.

        Obradovic sonrası göreve gelen Igor Kokoskov ile de arzu ettiği başarıyı yakalayamasa da 2021 yılında play-off mücadelesi veren Sarı-Lacivertliler, Kokoskov'dan sonra ise Aleksandar Djordievic ile EuroLeague'de bekleneni veremedi. Sarı-Lacivertliler bu sezon Euroleague'de oynadığı son 6 maçın 6'sından da mağlup ayrıldı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

        Rus takımlarının diskalifiye edilmesi Fenerbahçe Beko'yu kötü etkilemiş olsa da Sarı-Lacivertliler bu sezon EuroLeague'de 25 maçta 9 galibiyette kalarak kötü bir performans sergiledi ve 12. sırada yer alarak ilk 8'in dışında kaldı.

        Görev süresi boyunca futbolda kupa kazanamayan, ezeli rakiplerine karşı iç sahadaki yenilmezlik serileri son bulan, birçok transfer fiyaskosuna imza atan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun play-off dışı kalmasıyla taraftarın büyük tepkisini çekti.

        Futboldaki başarısızlığın cezasını teknik adamlara kesen ve 4 yılda 9 farklı hoca ile çalışan Ali Koç'un potadaki kötü gidişin faturasını da coach Aleksandar Djordievic'e çıkarması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda Djordievic ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Ali Koç basketbolda da hüsran! Fenerbahçe 8 yıl sonra EuroLeague'de play-off dışı
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