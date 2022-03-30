Trabzonspor'un eski hocası tarihe geçti! Dünya Kupası elemelerinin uzman teknik direktörü Vahid Halilhodzic

Fas, Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. İlk maçı 1-1 berabere biten eşleşmenin rövanşında rakibini 4-1 mağlup eden Fas, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
FIRTINA'NIN ESKİ HOCASI 4 FARKLI TAKIMLA DÜNYA KUPASI'NA KATILIM HAKKI ELDE ETTİ
Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Halilhodzic, böylece elemelerde çalıştırdığı 4 farklı takım ile Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden ilk teknik direktör olmayı başardı.
Daha önce Fildişi Sahili, Cezayir ve Japonya'nın başında elemeleri geçen 69 yaşındaki Halilhodzic, bu kez Fas ile elemelerde başarılı oldu.