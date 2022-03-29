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    • Spor
    • 29.03.2022 12:17
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    • 29.03.2022 12:17
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    Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme performansıyla dikkat çekiyor

    Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibine 15 puan fark atan Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Nwakaeme attığı gollerle adeta takımına hayat veriyor. Bordo-Mavililer’in yakın zamanda yeni sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncunun istatistikleri dikkat çekici.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Nwakaeme hayat kurtarır!

    Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, Nijeryalı yıldız attığı gollerle adeta takımına hayat veriyor. Bordo-Mavililer'in yakın zamanda yeni sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncunun istatistikleri dikkat çekici.

    Süper Lig'de en fazla takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol atan oyuncular sıralamasında Anthony Nwakaeme ilk sırada yer alıyor. 'Bay Beyin' lakaplı yıldız oyuncu bu sezon 5 kez takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol attı.

    Listenin ikinci sırasında Beşiktaş'ın çok eleştirilen santrforu Michy Batshuayi ve Hataysporlu Ayoub El Khaabi yer alıyor. İki ismin de bu alanda 4 golü bulunuyor. Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok ve Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca 3'er golle sıralamada yer alıyorlar.

        Listenin ilk sırasında yer alan 33 yaşındaki Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Tecrübeli oyuncu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Göztepe filelerini havalandırmayı başardı.

        Trabzonspor kariyerinde 137 karşılaşmada 44 gol ve 39 asist üretti. Karadeniz Fırtınası'nın Beşiktaş maçından önce Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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