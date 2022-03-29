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    • 29.03.2022 13:33
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    • 29.03.2022 13:38
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    Hem forma hem kaptanlık gitti! Ozan Tufan'ın çöküş dönemi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bu sezon ligde ve Avrupa'da hüsran yaşayan Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçiren ve kadro dışı kalan Ozan Tufan, yıllardır seçildiği Milli Takım'ın son kampına da alınmadı. Milli formayı kaptıran Ozan Tufan, Ay-Yıldızlı forma altındaki kaptanlığını da kaybetmiş oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Hem forma hem kaptanlık gitti! Çöküş dönemi

    Kötü bir sezon geçiren ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, yıllardır bankosu olduğu A Milli Takım'ın son kampına da çağrılmadı. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte A Milli formayı en çok giyen isimlerden olan Ozan, Burak Yılmaz sonrası kaptanlık görevini de Hakan'a kaptırdı.

    Fenerbahçeli Ozan Tufan için işler iyi gitmiyor... Bu sezon başında büyük umutlarla Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralık olarak imza atan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamamış ve ara transfer döneminde Sarı-Lacivertli ekibe geri dönmüştü.

    İngiltere dönüşü Fenerbahçe'de de bekleneni veremeyen ve Sarı-Lacivertli ekipte bir süre önce Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için kötü gidiş bunlarla da sınırlı kalmamış, deneyimli futbolcu A Milli Takım'ın Portekiz ve İtalya maçlarının kadrosuna çağrılmamıştı.

        Yıllardır özellikle A Milli forma altından önemli işlere imza atan Ozan Tufan, Ay-Yıldızlı ekibin kadrosuna çağrılmayınca büyük bir fırsatı daha kaçırmış oldu.

        Burak Yılmaz'ın A Milli Takıma vedası sonrası Hakan Çalhanoğu (67) ile birlikte Ay-Yıldızlı formayı 65 kez ile en çok terleten iki futbolcudan biri olan Ozan Tufan, kaptanlık şansını da kullanamamış oldu.

        Ozan Tufan'ın kadroda olması halinde en çok milli olan Hakan Çalhanoğlu ve Ozan arasında kaptanlık için bir tercih yapması beklenen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu durumda ise kaptanlık pazubandını direkt olarak Hakan'a teslim etti.

            Bu sezon ilk olarak Watford'daki macerası erken biten, geri döndüğü Fenerbahçe'de ilk 11'de forma giyemeyen ve kadro dışı kalan Ozan Tufan, uzun süre sonra A Milli Takıma da davet edilmedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda Ay-Yıldızlı ekipteki kaptanlık şansını da kaybetti.

            Kariyerinde büyük bir çöküş devrine giren Ozan Tufan, sezon başında kiralık gittiği Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olacak. Aksi halde ise yoluna Fenerbahçe'de kalacak.

            *Ozan Tufan'ın istatistikleri için fotoğrafa tıklayın

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