Hem forma hem kaptanlık gitti! Ozan Tufan'ın çöküş dönemi

Kötü bir sezon geçiren ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, yıllardır bankosu olduğu A Milli Takım'ın son kampına da çağrılmadı. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte A Milli formayı en çok giyen isimlerden olan Ozan, Burak Yılmaz sonrası kaptanlık görevini de Hakan'a kaptırdı.
Fenerbahçeli Ozan Tufan için işler iyi gitmiyor... Bu sezon başında büyük umutlarla Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralık olarak imza atan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamamış ve ara transfer döneminde Sarı-Lacivertli ekibe geri dönmüştü.
İngiltere dönüşü Fenerbahçe'de de bekleneni veremeyen ve Sarı-Lacivertli ekipte bir süre önce Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için kötü gidiş bunlarla da sınırlı kalmamış, deneyimli futbolcu A Milli Takım'ın Portekiz ve İtalya maçlarının kadrosuna çağrılmamıştı.