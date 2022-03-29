Hem forma hem kaptanlık gitti! Ozan Tufan'ın çöküş dönemi

Ozan Tufan'ın kadroda olması halinde en çok milli olan Hakan Çalhanoğlu ve Ozan arasında kaptanlık için bir tercih yapması beklenen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu durumda ise kaptanlık pazubandını direkt olarak Hakan'a teslim etti.