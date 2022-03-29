📺Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? ⚽Türkiye İtalya maçı ne zaman? İlk 11’ler…

A MİLLİ TAKIM'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirdi. İdman öncesinde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ay-yıldızlı ekibi sahada karşıladı ve bir süre sohbet etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz çalışma alanlarını kontrol ederek sahada incelemelerde bulundu. Kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan da idmanda yer aldı.

Öte yandan, kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı bildirildi.