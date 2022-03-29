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    • Spor
    • 29.03.2022 20:40
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    • 29.03.2022 20:40
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    📺Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? ⚽Türkiye İtalya maçı ne zaman? İlk 11’ler…

    ⚽Türkiye İtalya maçı ne zaman? 📺Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelecek ve spor severler internet üzerinden canlı yayın olarak bu heyecan dolu, önemli mücadeleyi takip etmek istiyor. İşte maça dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    📺Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

    Futbol severler tarafından Türkiye İtalya maçı ne zaman sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'e elenen milli takımımız Kuzey Makedonya'ya yenilen İtalya ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyenler tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Peki muhtemel 11'ler belli oldu? Türkiye ve İtalya kadrosunda kimlerin yer alması bekleniyor? Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

    TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Mert, Rıdvan, Salih, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Enes

    İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Tonalli, Pellegrini, Cristante, Pessina, Pedro, Raspodori

    A MİLLİ TAKIM'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

    A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirdi. İdman öncesinde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ay-yıldızlı ekibi sahada karşıladı ve bir süre sohbet etti.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz çalışma alanlarını kontrol ederek sahada incelemelerde bulundu. Kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan da idmanda yer aldı.

    Öte yandan, kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı bildirildi.

        TÜRKİYE İTALYA KARŞILAŞMASININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

        A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

        Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

        EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

        Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya gelecek. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.
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        Haberler Spor 📺Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? ⚽Türkiye İtalya maçı ne zaman? İlk 11’ler…
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