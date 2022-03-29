Dursun Özbek ile Abdürrahim Albayrak'ın birleşme ihtimali Galatasaray’da seçim kulislerini hareketlendirdi

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinden sonra gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi... Seçim öncesi Sarı-Kırmızılılar'da kulisler bir hayli hareketli... Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen Dursun Özbek ve Abdürrahim Albayrak ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre başkanlık çalışmaları için start veren Dursun Özbek ile Abdürrahim Albayrak'ın birleşme ihtimali belirdi. Camianın ileri gelenleri bu birleşme için harekete geçti. Bu ikili seçimi kazanırsa Fatih Terim'i yeniden takımın başına getirecek. Tecrübeli teknik direktör yeniden göreve gelirse 6. kez Sarı-Kırmızılılar'ı yönetecek. Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Dursun Özbek başkan seçilmesi halinde yine tecrübeli teknik adamla çalışacak. Özbek, Galatasaray'da 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü. Diğer başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarını sürdürüyor. Hamamcıoğlu ve Öztürk de güçlü bir liste için şimdiden kolları sıvadı...