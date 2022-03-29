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    Beşiktaş ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya! Burak Elmas Barcelona Başkanı Laporta ile Pjanic için el sıkıştı

    Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’ın Barcelona Başkanı Laporta ile buluşmasında Boşnak yıldız için anlaşma sağladığı belirtildi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Beşiktaş ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya! Burak Elmas Barcelona Başkanı Laporta ile Pjanic için el sıkıştı

    Galatasaray'da ibra edilmeyen başkan Burak Elmas'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Barcelona Başkanı Laporta ile transfer görüşmesinde bulunduğu ortaya çıktı. Avrupa Ligi'nde eşleşen iki takımın başkanlarının yemeğinde Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic de gündeme geldi... Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boşnak orta oyuncusu sezon sonunda Barcelona'ya dönecek. Laporta'nın Pjanic transferi için Elmas ile anlaştığı ancak ibra şoku sonrası transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi. Galatasaray'da yeni yönetimin tecrübeli oyuncunun transferi için hamle yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



    KEREM REKORA KOŞUYOR!
    Galatasaray'da bu sezon 52 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ın 55 maçlık performansını geride bırakacak.
    Bu sezon performansıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu rekora doğru hızla ilerliyor... Cimbom'un gözbebeği, Fenerbahçe'nin kadro dışı kalan oyuncusu Ozan Tufan'ı geçmek üzere... Son 5 sezon dikkate alındığında Türkiye'de yerli oyuncu statüsünde 50 maçın üzerinde oynayan tek oyuncu Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'dı... Tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon istikrarıyla dikkatleri çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız şimdiye kadar 52 karşılaşmada oynadı. 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ı geride bırakacak. Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil en fazla maç oynayan ikinci oyuncu konumunda...



    GENÇLERLE KAPIŞTILAR!
    Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından 17 Yaş Altı Takımı'yla hazırlık maçı oynandı. Aslan maçı 3-1 kazanırken golleri Gomis (2) ve Halil Dervişoğlu attı.



        BEKNAZ'A MİLLİ MÜJDE
        G.Saray altyapısında forma giyen Beknaz Almazbekov'a milli müjde... Kırgız basınında yer alan habere göre 16 yaşındaki genç yeteneği, Kırgızistan milli takım teknik direktörü yakın takibe aldı.



        DİENG GÖZDEN ÇIKARTILDI!
        G.Saray'ın transferi için çok uğraştığı yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom, daha önce Aliou Dieng için Al Ahly'ye transfer teklifinde bulunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Al Ahly kulübü Dieng için 8 milyon Euro bonservis talep etmiş ancak Sarı-Kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralık istemişti. Mısır basınında yer alan habere göre Al Ahly Yönetimi, mali açıdan rahatlamak adına Dieng için gelecek transfer tekliflerini kabul etmeye karar verdi.



        FERDİ'NİN GÖZÜ DERBİDE
        Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun tam olarak hazır hale gelmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. Yıldız futbolcunun ilk 11'de forma giymeye hazır olacağı tarih de yavaş yavaş netleşiyor. Ferdi Kadıoğlu, uzun süreli tedavi sürecinin ardından Sarı-Lacivertliler'in önceki akşamki idmanının ilk bölümünde takımla birlikte çalışmıştı. Kayserispor ile deplasmanında oynanacak karşılaşmada riske edilmeyecek olan Ferdi Kadıoğlu, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde hazır olması bekleniyor.



            HÜSEYİN'E 'HAZIR OL' EMRİ
            Ahmetcan Kaplan U19 milli takımından sakat döndü. Beşiktaş derbisinde oynamama ihtimali yüksek. Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen'e "Hazır ol emirni" şimdiden verdi. Trabzonspor'da sakatlar listesine bir stoper daha eklendi. Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun sakatlanmasından sonra Türkiye'nin İsrail ile oynadığı U19 maçında bileğine darbe alan Ahmetcan Kaplan'ın da Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali belirdi. Bileğinde kırık tespit edilmese de dönmeye bağlı olarak ödem oluşan Ahmetcan'ın yerine teknik patron Abdullah Avcı stoper mevkisi için Hüseyin Türkmen'i hazırlama kararı aldı. Oyuncu ile özel bir görüşme yaptığı bildirilen Abdullah Avcı, "Kendini derbiye konsatre et" dediği ifade edildi. Derbi maçta savunmanın göbeğinde Denswil ve Hüseyin Türkmen ikilisinin görev yapması bekleniyor.



            TRABZON YENİDEN TOPBAŞI YAPIYOR
            Dünü izinli geçiren Trabzonspor, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşecek antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmayacak.



            BEŞİKTAŞ'TAN ADA ÇIKARMASI
            Beşiktaş yönetimi, Nisan ayında Nijeryalı forvet Daryl Dike ve Mohammed Elneny için İngiltere'de temasta bulunacak. Valerien İsmail'in 3-4-3 sistemine uygun transferler yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi Nisan ayında İngiltere'nin yolunu tutacak. Siyah- Beyazlı kurmayların West Brom takımında forma giyen ve 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı forvet Daryl Dike ile eski oyuncusu Elneny için temaslarda bulunacak. Mısırlı oyuncunun menajeri ile randevu alındığı da iddia ediliyor. Elneny'nin sözleşmesi bu yılın haziran ayında sona eriyor.



                SAVİC İÇİN 80 MİLYON EURO İSTİYORLAR!
                Serie A takımlarından Lazio'da Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic ile yollar ayrılabilir. İtalyan basınına göre Lazio, Savic'i satma kararı aldı. İtalyan ekibinin 80 milyon Euro fiyat belirlediği 27 yaşındaki yıldızın, bu sezon 29 maçta 9 golü, 8 asisti bulunuyor. Savic'e, Inter, Juventus, PSG ve Manchester United'in ilgisinin olduğu aktarıldı.



                KRAL 37 YAŞINDA 37 BİN SAYIYA ULAŞTI
                NBA'de Lakers'in süperstarı LeBron James, Pelicans'a karşı oynadığı maçın ikinci periyodunda bulduğu üçlük isabeti ile NBA tarihinde 37 bin sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu. Bu başarıya ulaşan ilk oyuncu ise, 20 sezonluk kariyerini 38.387 sayı ile tamamlayan eski Lakers'li Kareem Abdul-Jabbar'dı. James, Pelicans'a karşı 39 sayı ile oynamıştı.



                NEYMAR JR.'S FİVE'DA KUPA A.TRABZON'UN
                Brezilyalı yıldız Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye finalinde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Batuhan Demir'in altın golüyle Atletico Trabzon, kupayı kazandı. Bu sonuçla Atletico Trabzon, Katar'da düzenlenecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakaladı.



                    ANTOİNE GRİEZMANN ATLETİCO'DA KALIYOR
                    Atletico Madrid, Antonie Griezmann'ın bonservisini almayı planlıyor. A.Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin Fransız yıldızın takımda kalmasını istediği belirtildi. Madrid temsilcisinin 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı ifade edildi. Fransız yıldızın Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



                    ARKASSPOR ACIMADI HALKBANK İLKİ YAŞADI!
                    Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Arkas Spor, lider Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 25. haftaya kadar mağlubiyetini bulunmayan Halkbank ilk yenilgisini aldı. 118 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-20, 17-25, 25-19, 25-23 sonuçlandı. Arkassporlu voleybolcular karşılaşmadan sonra çok büyük sevinç yaşadı.



                    NİSAN AYINDA SAHİBİNİ BULUYOR!
                    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası satışa çıkartılan Chelsea'nin yeni sahibinin nisan ayında belli olması bekleniyor. İngiliz ekibinin satışından sorumlu olan banka Raine'nin ilk tekliflerin ardından başvuruları kabul edilen yatırımcılara 11 Nisan'a kadar yeni bir süre tanıdığı belirtildi. Satışın 2.5 milyar sterline tamamlanması bekleniyor.



                        JUVENTUS'UN YILDIZI INTER'İN RADARINDA!
                        Juventus'un yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasına göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olacağı belirtildi. Ayrıca Inter'in Dybala için Arturo Vidal ve Alexis Sanchez ile de yollarını ayırıp bütçede yer açmayı planladığı kaydedildi.

                        BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE MÜJDE
                        Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün devam etti. Sakatlıkları geçen Pjanic ve Welinton takımla birlikte çalıştılar.

                        ATTİLA SZALAİ'YE İLGİ DEVAM EDİYOR
                        Fenerbahçe'de transferi çokça konuşulan isimlerden birisi olan Attila Szalai'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United ile Aston Villa'nın yakın bir zamanda girişimde bulunabileceği ifade edildi. Szalai'ye İtalyan devi Milan'ın da ilgisi olduğu başka kulüplerinin de yakından takip ettiği gelen haberler arasında.

                        GÖZTEPE'DE KALE PİRİC'İN OLACAK!
                        Süper Lig'de 3 Nisan'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kaleyi Kenan Piric'e emanet edecek. Alanyaspor maçında taraftarın 90 dakika boyunca protestosuna maruz kalan ve maç bitiminde tribünlerle tartışan kaleci İrfan Can'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından gözler Boşnak kaleciye çevrildi. Piric ilk kez oynayacak.

                        AKDENİZ VE AKTAŞ BRONZ MAÇINA ÇIKIYOR
                        Avrupa Güreş Şampiyonası dün Macaristan'da start aldı. Yarı finale yükselen Muhammet Akdeniz, Yunan Georgios Kougıoumtsidis ile yaptığı maçı 15-10 kaybetti. Milli güreşçimiz, bugün Letonyalı Alans Amirovs ile bronz madalya maçına çıkacak. 65 kiloda ise Münir Recep Aktaş da bugün bronz madalya maçına çıkacak.

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                        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
                        Haberler Spor Beşiktaş ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya! Burak Elmas Barcelona Başkanı Laporta ile Pjanic için el sıkıştı
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