Beşiktaş ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya! Burak Elmas Barcelona Başkanı Laporta ile Pjanic için el sıkıştı

Galatasaray'da ibra edilmeyen başkan Burak Elmas'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Barcelona Başkanı Laporta ile transfer görüşmesinde bulunduğu ortaya çıktı. Avrupa Ligi'nde eşleşen iki takımın başkanlarının yemeğinde Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic de gündeme geldi... Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boşnak orta oyuncusu sezon sonunda Barcelona'ya dönecek. Laporta'nın Pjanic transferi için Elmas ile anlaştığı ancak ibra şoku sonrası transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi. Galatasaray'da yeni yönetimin tecrübeli oyuncunun transferi için hamle yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
KEREM REKORA KOŞUYOR!
Galatasaray'da bu sezon 52 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ın 55 maçlık performansını geride bırakacak.
Bu sezon performansıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu rekora doğru hızla ilerliyor... Cimbom'un gözbebeği, Fenerbahçe'nin kadro dışı kalan oyuncusu Ozan Tufan'ı geçmek üzere... Son 5 sezon dikkate alındığında Türkiye'de yerli oyuncu statüsünde 50 maçın üzerinde oynayan tek oyuncu Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'dı... Tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon istikrarıyla dikkatleri çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız şimdiye kadar 52 karşılaşmada oynadı. 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ı geride bırakacak. Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil en fazla maç oynayan ikinci oyuncu konumunda...
GENÇLERLE KAPIŞTILAR!
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından 17 Yaş Altı Takımı'yla hazırlık maçı oynandı. Aslan maçı 3-1 kazanırken golleri Gomis (2) ve Halil Dervişoğlu attı.