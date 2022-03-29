Beşiktaş ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya! Burak Elmas Barcelona Başkanı Laporta ile Pjanic için el sıkıştı





JUVENTUS'UN YILDIZI INTER'İN RADARINDA!

Juventus'un yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasına göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olacağı belirtildi. Ayrıca Inter'in Dybala için Arturo Vidal ve Alexis Sanchez ile de yollarını ayırıp bütçede yer açmayı planladığı kaydedildi.



BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE MÜJDE

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün devam etti. Sakatlıkları geçen Pjanic ve Welinton takımla birlikte çalıştılar.



ATTİLA SZALAİ'YE İLGİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de transferi çokça konuşulan isimlerden birisi olan Attila Szalai'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United ile Aston Villa'nın yakın bir zamanda girişimde bulunabileceği ifade edildi. Szalai'ye İtalyan devi Milan'ın da ilgisi olduğu başka kulüplerinin de yakından takip ettiği gelen haberler arasında.



GÖZTEPE'DE KALE PİRİC'İN OLACAK!

Süper Lig'de 3 Nisan'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kaleyi Kenan Piric'e emanet edecek. Alanyaspor maçında taraftarın 90 dakika boyunca protestosuna maruz kalan ve maç bitiminde tribünlerle tartışan kaleci İrfan Can'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından gözler Boşnak kaleciye çevrildi. Piric ilk kez oynayacak.



AKDENİZ VE AKTAŞ BRONZ MAÇINA ÇIKIYOR

Avrupa Güreş Şampiyonası dün Macaristan'da start aldı. Yarı finale yükselen Muhammet Akdeniz, Yunan Georgios Kougıoumtsidis ile yaptığı maçı 15-10 kaybetti. Milli güreşçimiz, bugün Letonyalı Alans Amirovs ile bronz madalya maçına çıkacak. 65 kiloda ise Münir Recep Aktaş da bugün bronz madalya maçına çıkacak.

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