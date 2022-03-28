İtalyan Milli Takımı Konya'ya gitti

Türkiye A Milli takımı, yarın saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediye Statı'nda İtalya ile özel maç yapacak. Son antrenmanını Floransa'da kamp yaptığı Coverciano Teknik Merkezi'nde gerçekleştiren İtalya, akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Ardından da meydaya görüntü vermek için maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yürüyüş yaptı.