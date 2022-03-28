Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu A Milli Takım yolunda! Kerim Çalhanoğlu kimdir?

Köln forması giyen ve adı Almanya Milli Takımı için de geçen Salih Özcan'ı Ay-Yıldızlı takıma kazandıran Stefan Kuntz ve ekibinin yurtdışında forma giyen Türk futbolcular için girişimlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÇALHANOĞLU DA DEVREDE

Stefan Kuntz'un Salih Özcan'dan sonra Almanya'da forma giyen bir başka Türk futbolcu olan Kerim Çalhanoğlu'nu yakın takibe aldığı ve 19 yaşındaki futbolcuyu Milli Takıma davet edebileceği ortaya çıktı. A Milli Takım'ın kaptanlarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim için tecrübeli futbolcunun da devreye gireceği belirtildi.