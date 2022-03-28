Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu A Milli Takım yolunda! Kerim Çalhanoğlu kimdir?

Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybeden A Milli Takımımız'da EURO 2024 hazırlıkları erken başladı... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı sonrası daha önce milli takım tercihi için anlaşma sağladıkları Salih Özcan'ı Ay-Yıldızlılar'ın Konya'da İtalya ile oynayacağı özel maç için kampa dahil etmişti.
Köln forması giyen ve adı Almanya Milli Takımı için de geçen Salih Özcan'ı Ay-Yıldızlı takıma kazandıran Stefan Kuntz ve ekibinin yurtdışında forma giyen Türk futbolcular için girişimlerinin sürdüğü öğrenildi.
ÇALHANOĞLU DA DEVREDE
Stefan Kuntz'un Salih Özcan'dan sonra Almanya'da forma giyen bir başka Türk futbolcu olan Kerim Çalhanoğlu'nu yakın takibe aldığı ve 19 yaşındaki futbolcuyu Milli Takıma davet edebileceği ortaya çıktı. A Milli Takım'ın kaptanlarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim için tecrübeli futbolcunun da devreye gireceği belirtildi.
Kulübü Schalke'de son dönemde A Takım'da şans bulan ve Almanya'nın U20 Milli Takımı'na da davet edilen Kerim'in hem sol bek hem de sol kanatta oynayabilmesi ve Türki Milli Takımı'nın da bu bölgedeki alternatif sayısının azlığı sebebiyle Stefan Kuntz'un Kerim Çalhanoğlu için elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor.