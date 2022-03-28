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    • 28.03.2022 12:59
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    • 28.03.2022 13:12
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    Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu A Milli Takım yolunda! Kerim Çalhanoğlu kimdir?

    Almanya'da Köln takımında forma giyen Salih Özcan'ı A Milli Takımımıza kazandıran Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz ve ekibi, bir gurbetçi futbolcuyu daha takımımıza dahil etmek için harekete geçti: Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu! Kuntz ile birlikte A Milli Takımımız'ın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu da Kerim Çalhanoğlu için devrede.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Kerim Çalhanoğlu A Milli Takım yolunda

    Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybeden A Milli Takımımız'da EURO 2024 hazırlıkları erken başladı... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı sonrası daha önce milli takım tercihi için anlaşma sağladıkları Salih Özcan'ı Ay-Yıldızlılar'ın Konya'da İtalya ile oynayacağı özel maç için kampa dahil etmişti.

    Köln forması giyen ve adı Almanya Milli Takımı için de geçen Salih Özcan'ı Ay-Yıldızlı takıma kazandıran Stefan Kuntz ve ekibinin yurtdışında forma giyen Türk futbolcular için girişimlerinin sürdüğü öğrenildi.

    ÇALHANOĞLU DA DEVREDE
    Stefan Kuntz'un Salih Özcan'dan sonra Almanya'da forma giyen bir başka Türk futbolcu olan Kerim Çalhanoğlu'nu yakın takibe aldığı ve 19 yaşındaki futbolcuyu Milli Takıma davet edebileceği ortaya çıktı. A Milli Takım'ın kaptanlarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim için tecrübeli futbolcunun da devreye gireceği belirtildi.

    Kulübü Schalke'de son dönemde A Takım'da şans bulan ve Almanya'nın U20 Milli Takımı'na da davet edilen Kerim'in hem sol bek hem de sol kanatta oynayabilmesi ve Türki Milli Takımı'nın da bu bölgedeki alternatif sayısının azlığı sebebiyle Stefan Kuntz'un Kerim Çalhanoğlu için elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor.

        Hakan Çalhanoğlu'nun da yardımı ile Kerim ile en kısa sürede görüşmek isteyen Stefan Kuntz'un oyuncuya projelerini aktarması ve Kerim'i Ay-Yıldızlı takıma kazandırması bekleniyor.

        Alternatif sıkıntısı sebebiyle Portekiz karşısında sol çizgide Berkan Kutlu'yu oynatan Stefan Kuntz'un Kerim Çalhanoğlu'nu A Milli Takıma kazandırmakta kararlı olduğu aktarılıyor. Bu konuda kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanacağı ifade ediliyor.

        KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?
        A Milli Takım'ın kaptanlarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 19 yaşındaki futbolcu Alman kulüplerinden Schalke 04'ün formasını giymektedir. Orta sahanın solu ve sol bekte forma giyen Kerim Çalhanoğlu'nun boyu ise 180 cm. Schalke 04 formasıyla bu sezon Bundesliga 2'de 4 maça çıkan Kerim Çalhanoğlu, 1 kez de asist yaptı. Almanya U20 Milli Takımı forması da giyen Kerim, Türk Mili Takımı'nda U16 yaş grubunda 3 maça çıkmıştır. Kerim ardından ise Almanya'da U16, U17, U19 ve U20 Milli Takımı formalarını giydi.
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