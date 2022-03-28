Fenerbahçe'den Brezilyalı sok beke resmi teklif! Ismaily için kritik görüşme

Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaştan ötürü Shakhtar Donetsk kulübü ile yollarını ayırmak isteyen Brezilyalı sol bek Ismaily için girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu hafta içi İstanbul'da Ismaily'nin menajeri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertli yönetim ise 32 yaşındaki oyuncuya sunacağı kontrat şartlarını netleştirmiş durumda.
FIFA'nın Ukrayna'daki savaş sebebiyle bu ülkede forma giyen futbolculara sezon sonuna kadar başka ülkelere transfer serbestliği tanıması sonrası birçok kulüp Ukrayna takımlarına gözünü çevirirken, Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ismaily'ye kanca atmış durumda.
Kulübü Shakhtar Donetsk ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen futbol hayatına Ukrayna'da devam etmek istemeyen Brezilyalı Ismaily, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.
Bu sezon sol bek mevkisinde ciddi bir alternatif sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin de Ismaily için kulübünden ayrılmak istemesini fırsata çevirmeye çalıştığı biliniyor. Ismaily'nin menajerini İstanbul'a çağıran Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içi yapılacak olan görüşmede Brezilyalı sol bek için şartlarını sunmaya hazırlanıyor.