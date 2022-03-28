Fenerbahçe'den Brezilyalı sok beke resmi teklif! Ismaily için kritik görüşme

Fenerbahçe'nin ise Ismaily'nin cüzi bir imza parası talep etmesi halinde bu isteğe olumlu bakalibeceği ifade ediliyor. Taraflar arasında bu hafta yapılacak olan ilk görüşmede çetin bir pazarlık yaşanacak gibi gözüküyor.

Ara transfer döneminde sol bek Ghislain Konan transferinden oyuncunun istediği yüksek imza parası sebebiyle vazgeçen Fenerbahçe'nin Ismaily'nin de kendi limitlerini aşan bir imza parası istemesi halinde geri adım atabileceği düşünülüyor.