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    • 28.03.2022 15:39
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    • 28.03.2022 15:45
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    Fenerbahçe'den Brezilyalı sok beke resmi teklif! Ismaily için kritik görüşme

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ukrayna'da yaşanan savaş transfer piyasasını da hareketlendirdi. Shakhtar Donetsk'ten ayrılmak isteyen Brezilyalı sol bek Ismaily için Fenerbahçe devreye girerken, yıldız ismi menajeriyle hafta içinden bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’den Brezilyalı sok beke resmi teklif

    Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaştan ötürü Shakhtar Donetsk kulübü ile yollarını ayırmak isteyen Brezilyalı sol bek Ismaily için girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu hafta içi İstanbul'da Ismaily'nin menajeri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertli yönetim ise 32 yaşındaki oyuncuya sunacağı kontrat şartlarını netleştirmiş durumda.

    FIFA'nın Ukrayna'daki savaş sebebiyle bu ülkede forma giyen futbolculara sezon sonuna kadar başka ülkelere transfer serbestliği tanıması sonrası birçok kulüp Ukrayna takımlarına gözünü çevirirken, Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ismaily'ye kanca atmış durumda.

    Kulübü Shakhtar Donetsk ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen futbol hayatına Ukrayna'da devam etmek istemeyen Brezilyalı Ismaily, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

    Bu sezon sol bek mevkisinde ciddi bir alternatif sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin de Ismaily için kulübünden ayrılmak istemesini fırsata çevirmeye çalıştığı biliniyor. Ismaily'nin menajerini İstanbul'a çağıran Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içi yapılacak olan görüşmede Brezilyalı sol bek için şartlarını sunmaya hazırlanıyor.

        Fenerbahçe'nin Ismaily'den ilk olarak kulübü Shakhtar Donetsk ile bonservis sorununu çözmesini isteyeceği ve ardınan 32 yaşındaki futbolcuya 2 senelik bir kontrat teklif edileceği öğrenildi.

        Sarı-Lacivertliler'in Ismaily'ye önermeyi düşündüğü yıllık ücretin ise 1 milyon 750 bin Euro civarında olduğu belirtiliyor. Oyuncu cephesinden gelen ilk geri dönüşlere göse ise Ismaily'nin bonservis bedeli olmadan bir kulübe transferi halinde imza parası da talep edebileceği belirtiliyor.

        Fenerbahçe'nin ise Ismaily'nin cüzi bir imza parası talep etmesi halinde bu isteğe olumlu bakalibeceği ifade ediliyor. Taraflar arasında bu hafta yapılacak olan ilk görüşmede çetin bir pazarlık yaşanacak gibi gözüküyor.

        Ara transfer döneminde sol bek Ghislain Konan transferinden oyuncunun istediği yüksek imza parası sebebiyle vazgeçen Fenerbahçe'nin Ismaily'nin de kendi limitlerini aşan bir imza parası istemesi halinde geri adım atabileceği düşünülüyor.

        Kariyerinde Desportivo Brasil, Estoril, Olhanese, Braga formaları giyen Ismaily, 2012 yılından bu yana Shakhtar Donetsk'te top koşturuyordu. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki Ismaily'nin adı transferde bazı Portekiz kulüpleri ile de anılıyor. Fenerbahçe ise elini çabuk tutup Brezilyalı sol bekle anlaşmaya çalışıyor.

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