Özel Haber I Ukrayna-Rusya savaşı onu da vurdu! Beşiktaş'a Yaroslav Rakitskyi teklifi!

Medipol Başakşehir'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi, 2 milyon Euro maaş talep etti… Başakşehir Yönetimi ise bu rakamı yüksek buldu.

32 yaşındaki tecrübeli stoperin menajeri Başakşehir'in istenilen maaşı yüksek bulması üzerine oyuncusunu Beşiktaş'a sundu… Siyah-Beyazlılar'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Teknik Direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Kara Kartal, elindeki stoperlerinden Domagoj Vida ile henüz yeni sezon için anlaşmadı. Bilindiği gibi Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Son olarak Rusya'nın iddialı takımlarından Zenit'te forma giyen Rakitskyi'nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. 2019 yılında Shakhtar'dan Zenit'e 10 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olan tecrübeli oyuncu 54 kez de milli formayı giydi.

Rakitskyi bu sezon Zenit'te 23 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol atarken 6 da asiste imza attı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol ve 2 asisti bulunuyor.