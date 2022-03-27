Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü başlıyor! 12 oyuncu ile yollar ayrılacak

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Fenerbahçe'de hafta içinde kadro dışı bırakıldığı açıklanan takım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında 10 oyuncu ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Berke ile yeni sözleşme olmayacak. Sözleşmeleri devam eden Tisserand, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Enner Valencia'dan takım bulmaları istenecek. Kiralıktan dönecek Lemos, Samatta ve Meyer de yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen isimler. Bu arada son haftalarda çıkış yakalamasına rağmen Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı da gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni transferlere yer açmak için böylesine geniş bir operasyona imza atacaklar. Bu arada kaleci Altay Bayındır ve Serdar Aziz'le ise önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak.