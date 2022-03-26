Portekiz - Türkiye maçının ardından flaş gelişme: Oliver Bierhoff istedi Stefan Kuntz Salih Özcan'ı bitirdi

Bundesiga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu'dan gelen daveti kabul ederek Milli Takımımız'ın İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.
Bu sezon Bundesliga'nın en başarılı 6 numaralarından biri olan gurbetçi futbolcuyla Alman Futbol Fedarasyonu'nun da çok yakından ilgilendiği hatta milli takımın menajeri Oliver Bierhoff'un bizzah Salih'le görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Ancak 24 yaşındaki futbolcunun Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz'la görüştükten sonra Türkiye'yi seçtiği belirlendi.