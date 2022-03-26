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    • Spor
    • 26.03.2022 17:39
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    • 26.03.2022 17:49
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    Portekiz - Türkiye maçının ardından flaş gelişme: Oliver Bierhoff istedi Stefan Kuntz Salih Özcan'ı bitirdi

    Portekiz - Türkiye maçının ardından A Milli Takım'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bundesliga'nın en başarılı 6 numaralarından biri olan Salih Özcan nilli takım ile anlaştı. Milli takımın menajeri Oliver Bierhoff'un bizzat görüşmesinin ardından Stefan Kuntz'un transferi bitirdiği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Bierhoff istedi Stefan Kuntz Salih Özcan’ı bitirdi

    Bundesiga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu'dan gelen daveti kabul ederek Milli Takımımız'ın İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

    Bu sezon Bundesliga'nın en başarılı 6 numaralarından biri olan gurbetçi futbolcuyla Alman Futbol Fedarasyonu'nun da çok yakından ilgilendiği hatta milli takımın menajeri Oliver Bierhoff'un bizzah Salih'le görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Ancak 24 yaşındaki futbolcunun Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz'la görüştükten sonra Türkiye'yi seçtiği belirlendi.

        Bu haberin Alman Futbol Federasyonu'nda şok etkisi yarattığı da iddialar arasında.

        Köln formasıyla bu sezon 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldızın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Salih'in sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle Almanya'da zirve mücadelesi veren bir kulübe transferine kesin gözüyle bakılıyor.
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