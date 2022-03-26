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    • Spor
    • 26.03.2022 11:52
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    • 26.03.2022 11:52
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    Beşiktaş için büyük fırsat! En fazla maaş alan 12 oyuncunun 8’inin sözleşmesi sona eriyor

    Beşiktaş’ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Kartal'da yeni teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmaya start verdi. Siyah-Beyazlılar’da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8’inin sözleşmesi sona ermiş olacak. 1.5 milyon Euro’dan fazla kazanan sadece 4 oyuncu kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumu fırsata çevirmek ve doğru hamleler yapmayı planlıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal için büyük fırsat!

    Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmaya start verdi. Siyah-Beyazlılar transferde ve birçok konuda daha seçici davranacak. Ekonomik anlamda daha gerçekçi adımlar atılacak.

    Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Kara Kartal maliyetli oyuncularından kurtulmuş ve ekonomik anlamda daha da rahatlamış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş'ın maaş bütçesi daha da düşmüş olacak.

    Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8'inin sözleşmesi sona ermiş olacak. 1.5 milyon Euro'dan fazla kazanan sadece 4 oyuncu kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumu fırsata çevirmek ve doğru hamleler yapmayı planlıyor.

        Batshuayi, Pjanic ve Rosier'in kiralık sözleşmeleri bitiyor. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan ve Larin'in sözleşmeleri yeni bir anlaşma olmazsa sona eriyor.
        Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Alex Teixeria'nın ise maliyetinden dolayı elden çıkarılması planlanıyor. Son kararı yönetim ve teknik direktör Valerien Ismael verecek.

        Teknik Direktör Valerien Ismael ile birlikte transferde daha akılcı bir yöntem belirlenecek. 'Dünya yıldızı' yerine takıma direkt katkı sağlayacak, Süper Lig'e uygun doğru isimlerle temas kurulacak. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki hafta Valerin Ismael ile bir araya gelmesi ve transfer zirvesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

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