Beşiktaş için büyük fırsat! En fazla maaş alan 12 oyuncunun 8’inin sözleşmesi sona eriyor

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmaya start verdi. Siyah-Beyazlılar transferde ve birçok konuda daha seçici davranacak. Ekonomik anlamda daha gerçekçi adımlar atılacak.
Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Kara Kartal maliyetli oyuncularından kurtulmuş ve ekonomik anlamda daha da rahatlamış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş'ın maaş bütçesi daha da düşmüş olacak.
Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8'inin sözleşmesi sona ermiş olacak. 1.5 milyon Euro'dan fazla kazanan sadece 4 oyuncu kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumu fırsata çevirmek ve doğru hamleler yapmayı planlıyor.