Beşiktaş için büyük fırsat! En fazla maaş alan 12 oyuncunun 8’inin sözleşmesi sona eriyor

Teknik Direktör Valerien Ismael ile birlikte transferde daha akılcı bir yöntem belirlenecek. 'Dünya yıldızı' yerine takıma direkt katkı sağlayacak, Süper Lig'e uygun doğru isimlerle temas kurulacak. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki hafta Valerin Ismael ile bir araya gelmesi ve transfer zirvesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

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