2022 Dünya Kupası'na da gidemeyen Türkiye 14 yaşındaki çocuk sayesinde Dünya Kupası'nda! Tarihinde sadece 2 kez.. | Songül Soysal

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olan ve turnuvaya katılma şansını yitiren A Milli Takımımızın turnuva laneti devam ediyor. Portekiz'e 2-1 kaybeden A Milli Futbol Takımımız'da Burak Yılmaz, penaltı kaçırmış ve Milli Takım kariyerine de nokta koymuştu.

İLK HEYECAN 1954 YILINDA

A Milli Futbol Takımı, 99 yıllık tarihinde Dünya Kupası finallerine sadece 2 kez katılabildi.

Türkiye, Dünya Kupası heyecanına ilk kez 1950 Dünya Kupası finalleri için ortak oldu. Milliler, Avusturya'ya iki maçta da yenilmesine karşın bu ülkenin finallere katılmama kararı almasıyla bir şans daha yakaladı. Finaller için Suriye ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini 7-0 yenmesine rağmen, "masraflı olacak" gerekçesiyle Brezilya'daki finallere katılmaktan vazgeçti.

Türkiye, 1954'te ise "Franco" adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonucu finallere ilk kez gitme hakkı elde etti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta 4-1 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmayı 1-0 kazandı. O zamanki statü gereği tarafsız sahada (Roma) yapılan üçüncü maç 2-2 sonuçlanınca, iş kuraya kaldı. Franco adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını kazandı.

2002'DE TARİHİ BAŞARI

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası finallerine 48 yıl sonra 2002'de ikinci kez katılma hakkı kazandı.

Elemelerde grup mücadelesini 21 puanla ikinci sırada tamamlayan milliler, play-off aşamasında Avusturya ile karşılaştı. Rakibine iki maçta 1-0 ve 5-0'lık skorlarla üstünlük kuran Türkiye, Dünya Kupası bileti aldı.

Milliler, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde yapılan 2002 Dünya Kupası'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tarihi bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer aldı. Gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, son maçında ise Çin'i 3-0 yenerek gruptan averajla 2. sırada çıkmayı başardı.

İkinci turda Japonya'yı 1-0 yenmeyi başaran milliler, çeyrek finalde de Senegal'i "altın gol"le 1-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde tekrar Brezilya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 1-0 yenilerek final şansını yitirdi.

Milliler, organizasyondaki son maçında ise Güney Kore'yi 3-2 yenerek üçüncü oldu.