Pjanic ve Welinton yine ayrı çalıştılar (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi... Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton ise takımdan ayrı çalıştı..

VALERIEN ISMAEL İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Fransız teknik adamın sağlık kontrolü sonrası imzayı atması ve en kısa sürede sahaya inmesi bekleniyor.

ANADOLU EFES'İN NEFESİ YETMEDİ

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, ikinci yarıda iyi mücadele eden İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 83-77 yenildi. Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 30-21, ilk yarıyı ise 51-36 önde kapattı. İkinci yarıda ise rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyen Lacivert-Beyazlılar, son 10 dakikaya 62-61 geride girdi. Temsilcimiz maçı da 6 sayı farkla kaybetti. Anadolu Efes'te Micic 27 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Efes, bu yenilgiyle ilk 4 yolunda yara aldı.

ALPEREN ŞOV YAPTI AMA HOUSTON KAZANAMADI

NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets'ı 110-91'lik skorla mağlup etti. Houston'da 22 dakika sahada kalan temsilcimiz 14 sayı, 11 ribaunt ve 2 asist ile double-double yaptı. All-Star oyuncusu Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Dallas'ta, Jalen Brunson 28 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.

NEYMAR JR'S FİVE'DA FİNAL TRABZON'DA

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'ta Türkiye finali, 27 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek. Trabzon'daki Türkiye finalinden şampiyon olarak ayrılmayı başaran takım, Katar'da gerçekleştirilecek dünya finaline giderek, Türkiye'yi temsil edecek.

FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ BARCELONA

THY Euroleague 32. hafta maçında Fenerbahçe Beko bugün İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak maç 23.00'te başlayacak. Bu sezon çıktığı 25 maçın 20'sini kazanan Barcelona liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı 23 maçta 9 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertli ekip ise 11. sırada yer alıyor.

SADIK ÇİFTPINAR'A 4 MAÇ CEZA VERİLDİ

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi. Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta taraftarların tepkisi üzerine tribünlerle sözlü diyaloga giren ve oyundan çıkmak isteyen Sadık, yaptığı bu hareket sonrası ise taraftarlardan özür dilemişti.

INTER BROZOVİC İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI

Serie A'da şampiyonluk hesapları yapan Inter'de Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in sözleşmesi uzatıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hırvat orta saha, 2026 yılına kadar Inter forması giyecek'' denildi. Marcelo Brozovic, bu sezon Inter forması ile 37 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi.

CUMARTESİ ÖNCESİ TAKTİK SAVAŞLARI

Yönetimin kaderini belirleyecek genel kurul öncesi muhalefetin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yönetime muhalif isimlerin genel kurula katılımı artırmak için üyelerle görüştüğü ayrıca ibra oylamasının kapalı yapılması için girişimde bululunacağı geçileceği öğrenildi.

LAZIO YUNUS'UN PEŞİNDE

Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran isimlerden birisi olan Yunus Akgün, Florya'da ayak basmadan direkt İtalya'nın yolunu tutabilir. Alınan bilgilere göre Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio, genç yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Uzun süredir Yunus'u yakından takip eden İtalyan kulübü 2019'da da genç yıldız için hamlede bulunmuş hatta bir yöneticisini İstanbul'a göndermişti. O dönem yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEYELİM

Diva Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, silah ile futbolun yan yana gelemeyeceğini söyledi. Sürmen, "Birbirimize, bayraklarımıza sarılarak şampiyonluk şarkıları söyleyelim. Hedefe 3 maç kaldı" dedi.

ALTAY'IN YENİ HOCASI SİNAN KALOĞLU OLDU

Altay'ın, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu. Açıklamada, "Altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamının ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

JAPONYA&SUUDİ ARABİSTAN 2022 BİLETİNİ KAPTILAR

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Japonya ve Suudi Arabistan, turnuvaya katılma hakkını elde etti. Japonla grubundaki son maçında Avustralya'yı 2-0. Bu sonuçla grupta Avustralya'nın 4 puan önünde ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan da 2022 Dünya Kupası finalleri için Katar'a gitmeye hak kazandı.

PETLAS 2022 OFFROAD BUGÜN START ALIYOR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun açıklamasına göre, Kepez Belediyesinin destekleriyle Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı, bugün yapılacak antrenmanlarla başlayacak. Saat 15.30'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek startla ilk gün sonlanacak.

KAYSERİ-F.BAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 31. hafta maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa sunuldu. Karşılaşma milli aranın ardından 2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has stadında oynanacak. En ucuz bile 40 TL olurken (Güney Alt Tribün bileti), en pahalı bilet 120 TL (Batı Balkon Tribün bileti) oldu.

PEDRO: BURSASPOR KÜME DÜŞMEYECEK

Bursaspor'un golcü futbolcusu Joao Pedro, düzenlediği basın toplantısında ligde kalacaklarını belirtti, Joao Pedro, "Teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarım buna inanıyoruz. Motiveyiz. Ben de gollerimle katkı sağlamak istiyorum. Bursaspor çok büyük bir kulüp. Kalan maçlarda performansının en iyisini ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.

KİM KORKUTTU!

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup etti. Kim Min- Jae, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79'da oyundan çıktı. Güney Kore basını ise Kim'in sakatlığının çok ciddi olmadığını yazdı.