Özel Haber I Kerem Aktürkoğlu sezona damga vurdu! 52 maç, 3933 dakika...





Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 9 da asist yaptı ve 23 gole direkt katkıda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonuna kadar forma giyebileceği Milli Takım'da 1 maç, Galatasaray'da ise 8 maç bulunuyor. Yıldız futbolcu oynadığı bu karşılaşmaların tamamında oynarsa, bu sezon forma giydiği maç sayısını 61'e çıkarabilir.