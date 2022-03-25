Özel Haber I Kerem Aktürkoğlu sezona damga vurdu! 52 maç, 3933 dakika...

23 yaşındaki futbolcu 2021-2022 futbol takviminde şu ana kadar tam 52 resmi maçta forma giyerek inanılmaz bir performansa imza attı.
Üstelik Kerem Aktürkoğlu bu süreçte sadece 1 maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı. Sezonun ilk maçına Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde çıkan genç yıldız 21 Temmuz'da PSV'ye karşı görev yaptı.
Kerem son olarak da dün Milli Takımımız'ın Portekiz karşısında oynadığı Dünya Kupası play-off yarı final maçında ter döktü. 23 yaşındaki futbolcu 8 aylık süreçte Spor Toto Süper Lig'de 29 maçta oynarken 2297 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 630 dakika, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 4 maçta 278 dakika, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta 156 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 74 dakika görev yaptı.
Genç futbolcu ayrıca bu süreçte Milli Takım formasıyla da 8 maçta sahaya çıkarken 498 dakika oynadı. Böylece Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 8 ay içinde 52 maçta görev yaparken toplam 3933 dakika sahada kaldı.