🏁 F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? 🏎Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta? F1 2022 yarış takvimi - Puan durumu!

Yarışseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için geri sayım sona eriyor. Bugünden itibaren pilotlar Cidde pistine inecek. Bugün ilk antrenman turu gerçekleşecek. Cumartesi günü ise antrenman turu ve sıralama turları gerçekleşecek. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? İşte F1 2022 yarış takvimi!
FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP NEZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Formula 1 Suudi Arabistan GP 27 Mart Pazar günü düzenlenecek. Merakla beklenen yarış 20.00'de başlayacak. Bunun dışında, Cuma günü itibariyle pilotlar Cidde pistine inecek. Cuma günü iki antrenman turu, Cumartesi günü bir antrenman turu ve sıralama turları yapılacak. Sıralama turlarının tamamlanmasıyla beraber Pazar günü yapılacak yarışın sıralaması da belli olacak...
F1 2022 SUUDİ ARABİSTAN GP TAKVİMİ
1.ANTRENMAN TURU: 25 Mart Cuma – 17:00
2.ANTRENMAN TURU: 25 Mart Cuma – 18.20
3.ANTRENMAN TURU: 26 Mart Cumartesi - 17.00
SIRALAMA TURLARI: 26 Mart Cumartesi – 20.00
YARIŞ: 27 Mart Pazar 20.00