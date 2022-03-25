🏁 F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? 🏎Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta? F1 2022 yarış takvimi - Puan durumu!

Yarışseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için geri sayım sona eriyor. Bugünden itibaren pilotlar Cidde pistine inecek. Bugün ilk antrenman turu gerçekleşecek. Cumartesi günü ise antrenman turu ve sıralama turları gerçekleşecek. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? İşte F1 2022 yarış takvimi!