21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kariyerini Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak baktığı ancak net kararını sezon sonunda açıklayacağı belirtildi… Gelecek sezon yerli kuralından dolayı Eren Elmalı'nın hem sol bekte oynaması hem de Türk olması Süper Lig devlerini cezbediyor.

Kasımpaşa ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Eren bu sezon 29 maçta görev aldı ve 4 de asist yaptı.