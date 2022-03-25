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    • Spor
    • 25.03.2022 14:11
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    • 25.03.2022 14:11
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    Özel Haber I İtalyan KasımpaşaEren Evren Elmalı için kapı çalacak

    Kasımpaşa’da gösterdiği performansla yıldızı parlayan genç sol kanat oyuncusu Eren Evren Elmalı için Süper Lig’in devleri yarış halinde… 3 dev takım da Kasımpaşa’nın yıldızını kadroya katmak istiyor ama transfer pazarlıkları hiç de kolay geçmeyecek gibi görünüyor. İtalyan Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun da Eren için harekete geçtiği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I İtalyanlar Eren için harekete geçti!

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, genç yeteneği transfer etmek için Kasımpaşa ile temasta bulunurken İtalyan ekibinin hamlesi tüm dengeleri bozdu.



    Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün de formasını giydiği İtalyan ekibinin üçüncü bir Türk yıldızı da kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi. Kasımpaşa'nın transfer pazarlıklarını 3 milyon Euro'dan açtığı biliniyor.

    21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kariyerini Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak baktığı ancak net kararını sezon sonunda açıklayacağı belirtildi… Gelecek sezon yerli kuralından dolayı Eren Elmalı'nın hem sol bekte oynaması hem de Türk olması Süper Lig devlerini cezbediyor.

    Kasımpaşa ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Eren bu sezon 29 maçta görev aldı ve 4 de asist yaptı.
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    Haberler Spor Özel Haber I İtalyan Kasımpaşalı Eren Evren Elmalı için kapı çalacak
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