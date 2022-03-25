4 yıl önce amatördü şimdi en iyilerin arasında! Jonathan Clauss 29 yaşında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi!





Quevilly'de harika bir performans sergileyen Clauss ardından yine sürpriz bir hamle yaparak Almanya'ya geri döndü. Fakat bu kez Bundesliga 2 ekibi Armenia Bielefeld ile sözleşme imzaladı.



Bielefeld 2019-20 sezonunda şampiyon olurken, Clauss da sağ bek olmasına rağmen 5 gol ve 8 asistlik harika bir performans ortaya koydu.

2020-21 sezonunun başında yine ülkesine geri dönen Clauss bu kez hayallerinin ligine yani Ligue 1'e geçiş yaptı. Bedelsiz olarak Lens'e transfer olan tecrübeli futbolcu ilk sezonunda 33 maçta oynarken 3 gol ve 6 asistle adından söz ettirdi.



Bu sezon da 28 maçta 4 gol ve 9 asistle Ligue 1'e adeta damgasını vuran Jonathan Clauss bu performansıyla Didier Deschamps'ın da dikkatini çekti ve Fransa Milli Takımı'na çağrıldı.