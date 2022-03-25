4 yıl önce amatördü şimdi en iyilerin arasında! Jonathan Clauss 29 yaşında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi!

Jonathan Clauss çarpıcı hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü yıldız futbolcu bundan 4 yıl önce amatör bir futbolcu olarak kariyerini sürdürüyordu.
Doğduğu şehrin kulübü olan Strasbourg'un altyapısında futbola başlayan Clauss U19 takımına kadar yükselmesine rağmen 'yetersiz' olduğu gerekçesiyle takımdan gönderildi.
Ardından Strasbourg şehrinin amatör takımlarından Vaugan'a giden yıldız futbolcu burada 3 yıl oynadıktan sonra 2013 yılında yani 21 yaşındayken Almanya'nın yolunu tuttu.
Vaugan, Alman 6. Lig ekibi SV Linx'e transfer olarak herkesi şaşırdan bir karar verdi. Ancak burada da beklentileri karşılayamayınca yeniden ülkesine döndü.
Kariyeri adeta bitme noktasına gelen Jonathan Clauss geçimini sağlamak için futbol oynamaya devam etmeye karar verdi. Clauss önce Fransa Amatör Lig takımlarından US Raon-l'Etape'de ardından da US Avranches'te forma giydi.
Avranches'teki performansıyla ilk kez dikkatleri çekmeye başlayan Jonathan Clauss 24 yaşındayken Fransa 2. Lig (Ligue 2) ekibi Quevilly'ye transfer olarak çok önemli bir adım attı.