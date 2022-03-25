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    • 25.03.2022 13:22
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    • 25.03.2022 13:22
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    4 yıl önce amatördü şimdi en iyilerin arasında! Jonathan Clauss 29 yaşında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi!

    Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps geçtiğimiz günlerde açıkladığı kadroda çok sürpriz bir isme yer verdi. Lens formasını giyen sağ bek oyuncusu Jonathan Clauss 29 yaşında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. Didier Deschamps’ın kendisini milli takıma çağırdığını öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Clauss coşkusunu takım arkadaşlarıyla beraber yaşadı. 4 yıl önce amatör futbolcu olan Jonathan Clauss şimdi Karim Benzema, Kylian Mbappe ve Ngolo Kante gibi dünyanın en önemli yıldızlarıyla aynı takımda tek dökecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    4 yıl önce amatördü şimdi en iyilerin arasında!

    Jonathan Clauss çarpıcı hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü yıldız futbolcu bundan 4 yıl önce amatör bir futbolcu olarak kariyerini sürdürüyordu.

    Doğduğu şehrin kulübü olan Strasbourg'un altyapısında futbola başlayan Clauss U19 takımına kadar yükselmesine rağmen 'yetersiz' olduğu gerekçesiyle takımdan gönderildi.



    Ardından Strasbourg şehrinin amatör takımlarından Vaugan'a giden yıldız futbolcu burada 3 yıl oynadıktan sonra 2013 yılında yani 21 yaşındayken Almanya'nın yolunu tuttu.

    Vaugan, Alman 6. Lig ekibi SV Linx'e transfer olarak herkesi şaşırdan bir karar verdi. Ancak burada da beklentileri karşılayamayınca yeniden ülkesine döndü.



    Kariyeri adeta bitme noktasına gelen Jonathan Clauss geçimini sağlamak için futbol oynamaya devam etmeye karar verdi. Clauss önce Fransa Amatör Lig takımlarından US Raon-l'Etape'de ardından da US Avranches'te forma giydi.

    Avranches'teki performansıyla ilk kez dikkatleri çekmeye başlayan Jonathan Clauss 24 yaşındayken Fransa 2. Lig (Ligue 2) ekibi Quevilly'ye transfer olarak çok önemli bir adım attı.



        Quevilly'de harika bir performans sergileyen Clauss ardından yine sürpriz bir hamle yaparak Almanya'ya geri döndü. Fakat bu kez Bundesliga 2 ekibi Armenia Bielefeld ile sözleşme imzaladı.

        Bielefeld 2019-20 sezonunda şampiyon olurken, Clauss da sağ bek olmasına rağmen 5 gol ve 8 asistlik harika bir performans ortaya koydu.
        2020-21 sezonunun başında yine ülkesine geri dönen Clauss bu kez hayallerinin ligine yani Ligue 1'e geçiş yaptı. Bedelsiz olarak Lens'e transfer olan tecrübeli futbolcu ilk sezonunda 33 maçta oynarken 3 gol ve 6 asistle adından söz ettirdi.

        Bu sezon da 28 maçta 4 gol ve 9 asistle Ligue 1'e adeta damgasını vuran Jonathan Clauss bu performansıyla Didier Deschamps'ın da dikkatini çekti ve Fransa Milli Takımı'na çağrıldı.



        Clauss hiçbir altyapı kategorisinde milli formayı giymeden direkt A milli olarak inanılmaz bir başarıya imzasını attı.

        Didier Deschamps'ın kendisini milli takıma çağırdığını öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Clauss coşkusunu takım arkadaşlarıyla beraber yaşadı.




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        4 yıl önce amatör futbolcu olan Jonathan Clauss şimdi Karim Benzema, Kylian Mbappe ve Ngolo Kante gibi dünyanın en önemli yıldızlarıyla aynı takımda tek dökecek.
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