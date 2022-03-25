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    • Spor
    • 25.03.2022 18:11
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    • 25.03.2022 18:25
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    Kim Min Jae'den sonra bir Güney Koreli daha: Fenerbahçe Jin-ho Jo'yu duyurdu

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe kadrosunda bulunan Güney Koreli Kim Min Jae'den sonra bir Güney Koreli ismi daha kadrosuna kattı. Fenerbahçe 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu duyurdu. Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Jin-ho Jo transferini günler öncesinden duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    Jin-ho Jo resmen Fener’de!

    Fenerbahçe Kim Min Jae'nin ardından Güney Koreli bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu duyurdu.

    JİN-HO JO FENERBAHÇE'DE
    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.

    Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."

    TAKVİM.COM.TR JİN-HO JO'YU DUYURMUŞTU
    Fenerbahçe'nin bugün resmen açıkladığı transferi takvim.com.tr 5 Mart'ta "Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Jo Jin-Ho anlaşma tamam" başlığıyla duyurmuştu.
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