Kim Min Jae'den sonra bir Güney Koreli daha: Fenerbahçe Jin-ho Jo'yu duyurdu

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin ardından Güney Koreli bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu duyurdu.
JİN-HO JO FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.
Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."
TAKVİM.COM.TR JİN-HO JO'YU DUYURMUŞTU
Fenerbahçe'nin bugün resmen açıkladığı transferi takvim.com.tr 5 Mart'ta "Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Jo Jin-Ho anlaşma tamam" başlığıyla duyurmuştu.