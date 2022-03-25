Kim Min Jae'den sonra bir Güney Koreli daha: Fenerbahçe Jin-ho Jo'yu duyurdu

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin ardından Güney Koreli bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu duyurdu.

JİN-HO JO FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.