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    • Spor
    • 25.03.2022 21:47
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    • 25.03.2022 21:49
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    Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a iyi haber! Taraftarın gözü ondaydı

    Markes Hamsik'ten iyi haber geldi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İyileşme süreci devam eden Slovak yıldız Marek Hamsik bugünkü idmanda yer aldı.

    Marek Hamsik’ten iyi haber!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo mavililer salon çalışmasında mobilizasyon, core çalışması ve güç antrenmanı yaptı.

    MAREK HAMSİK'TEN İYİ HABER
    Futbolcular saha çalışmasında ise teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana iyileşme süreci devam eden yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldı.

    BEŞİKTAŞ MAÇIYLA DÖNMEK İSTİYOR
    Uzun süredir formasından ayrı kalan ve Beşiktaş maçıyla dönüş yapmak isteyen Slovak oyuncu bugünkü idmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.

    Beşiktaş maçı hazırlıklarında ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular yer almazken tedavisi süren Anders Trondsen ile Vitor Hugo, izinli olan Antony Nwakaeme ile Edin Visca katılmadı.

    Bordo mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
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