Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a iyi haber! Taraftarın gözü ondaydı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo mavililer salon çalışmasında mobilizasyon, core çalışması ve güç antrenmanı yaptı.

MAREK HAMSİK'TEN İYİ HABER

Futbolcular saha çalışmasında ise teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana iyileşme süreci devam eden yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldı.