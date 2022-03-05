Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.03.2022 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2022 12:35
    ABONE OL

    Fenerbahçe’ye bir Güney Koreli daha! Jo Jin-Ho anlaşma tamam

    Son dakika Fenerbahçe spor haberi! Sezon başında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan’dan Güney Koreli stoper Kim Min Jae’yi transfer eden Fenerbahçe kadrosuna bir Güney Koreli futbolcu daha katmaya hazırlanıyor. Gelen son haberlere göre, Kanarya, Güney Koreli futbolcu Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener 18 yaşındaki yıldızı kaptı!

    Ali Koç döneminde bir türlü istenilen başarılara ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

    Sarı-Lacivertliler ile ilgili Güney Kore medyasından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Güney Kore medyasına göre Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli futbolcu Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı.

    MUHTEŞEM BİR TRANSFER
    Güney Koreli gazeteci Jason Lee de sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lee, transferi duyururken, "Muhteşem bir transfer" ifadesini kullandı.
        Başörtülü müşteriler içeri alınmadı: Tesettürlü almıyoruz
        Haberler Spor Fenerbahçe’ye bir Güney Koreli daha! Jo Jin-Ho anlaşma tamam
            SON DAKİKA