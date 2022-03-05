Fenerbahçe’ye bir Güney Koreli daha! Jo Jin-Ho anlaşma tamam

Ali Koç döneminde bir türlü istenilen başarılara ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-Lacivertliler ile ilgili Güney Kore medyasından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Güney Kore medyasına göre Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli futbolcu Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı.
MUHTEŞEM BİR TRANSFER
Güney Koreli gazeteci Jason Lee de sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lee, transferi duyururken, "Muhteşem bir transfer" ifadesini kullandı.