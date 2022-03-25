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    • 25.03.2022 12:26
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    • 25.03.2022 13:06
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    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in rotası ABD

    Fenerbahçe’de dün flaş bir gelişme yaşanmış ve Mesut Özil süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal’la yaşadığı tartışma sonrası şok bir kararla sarsılan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple ipleri tamamen kopardığı belirtiliyor. Menajerine talimatı veren Özil'in rotası ise ABD!

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Kadro dışı sonrası rotası belli oldu

    Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.

    Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.

    ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor.

        Fenerbahçe yönetiminin de Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak için herhangi bir bonservis talebinin olmayacağı ifade ediliyor.

        Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol atıp 2 asist yapmasına rağmen performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak alınmıştı.

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        Özel Haber | Kadro dışı sonrası rotası belli oldu
        Haberler Spor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in rotası ABD
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