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    • Spor
    • 25.03.2022 11:49
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    • 25.03.2022 11:49
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    Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı

    Fenerbahçe, dün almış olduğu sürpriz kararla Mesut Özil ve Ozan Tufan’ı kadro dışı bıraktığını açıkladı… Bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler’in ezeli rakibi Beşiktaş harekete geçti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kadro dışı kalan yıldızı Beşiktaş istiyor

    Beşiktaş Yönetimi'nin kadro dışı kalan yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ancak transfer şartlarının henüz masaya yatırılmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Ozan Tufan ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

    Sarı-Lacivertliler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu devre arasında Watford'dan geri dönmüştü. Fenerbahçe oyuncusunu sezon başında İngiliz ekibine kiralamış ancak devre arası Fenerbahçe'ye geri göndermişti.

    Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşmaya göre Ozan Tufan transferi için iki kulüp arasında opsiyon maddesi bulunuyor. Watford, İngiltere Premier Ligi'nde kalırsa Watford yıldız oyuncuyu satın almak zorunda…

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        Haberler Spor Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı
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