Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı! Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı

27 yaşında ve 10 milyon Euro piyasa değeri olan Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de 6, Premier Lig'de ise 7 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncu tüm kulvarlarda ise 18 mücadelede forma giymesine rağmen gol ve asist üretemedi.