Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye 2022 dünya kupası play-off maçında Portekiz karşısına çıkacak!

    Milli Takımımız, Dragao Stadı’nda Cristiano Ronaldo’lu Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın finale yükseleceği zorlu 90 dakika saat 22.45’te başlayacak...

    Haydi bu maç bizim çocuklar!

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren Milli Takımımız bu akşam çok önemli ve zorlu bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlılar, play-off turu yarı final maçında Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından Portekiz ile karşılaşacak.



    KRİTİK MAÇ PORTO'DA
    Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Zorlu maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Milli Takımımız'da Portekiz karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Portekiz'de ise Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca sakatlığı bulunan Ruben Dias ve cezalı Cancelo da forma giyemeyecek. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçı kazanan takım finale adını yazdıracak.



    KAZANIRSAK ROTA KONYA!
    Milli Takımımız, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya mücadelesinin galibiyle salı günü Konya'da final maçına çıkacak. Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde bu akşam 5. maçına çıkacak. 'Bizim Çocuklar', Alman teknik adam ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.



        PORTEKİZ'E KARŞI 9. SINAVIMIZ
        Milli Takımımız bugün Portekiz ile tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 8 karşılaşmanın 2'sini Ay-Yıldızlılar, kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı. Milli Takımımız, Portekiz ile oynadığı son maçı kazanmayı başarmıştı. Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçtan Türkiye 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar'ın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) atarken, Portekiz'in tek golü Nani'den gelmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’nin barış diplomasisi!
        Haberler Spor Türkiye 2022 dünya kupası play-off maçında Portekiz karşısına çıkacak!
            SON DAKİKA