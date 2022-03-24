Türkiye 2022 dünya kupası play-off maçında Portekiz karşısına çıkacak!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren Milli Takımımız bu akşam çok önemli ve zorlu bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlılar, play-off turu yarı final maçında Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından Portekiz ile karşılaşacak.