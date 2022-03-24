Türkiye 2022 dünya kupası play-off maçında Portekiz karşısına çıkacak!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren Milli Takımımız bu akşam çok önemli ve zorlu bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlılar, play-off turu yarı final maçında Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından Portekiz ile karşılaşacak.
KRİTİK MAÇ PORTO'DA
Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Zorlu maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Milli Takımımız'da Portekiz karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Portekiz'de ise Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca sakatlığı bulunan Ruben Dias ve cezalı Cancelo da forma giyemeyecek. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçı kazanan takım finale adını yazdıracak.
KAZANIRSAK ROTA KONYA!
Milli Takımımız, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya mücadelesinin galibiyle salı günü Konya'da final maçına çıkacak. Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde bu akşam 5. maçına çıkacak. 'Bizim Çocuklar', Alman teknik adam ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.