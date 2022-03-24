Şartlar uygun olursa Norveçli yıldız Sörloth Fenerbahçe forması giyebilir

Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak isteyen ve işe genç yıldız adayları ile sözleşme yenileyerek başlayan Fenerbahçe eksik olan bölgeler için hummalı bir çalışma içine girmiş durumda. Böyle bir ortamda fırsat Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Norveçli santrfor Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Fenerbahçeli yetkililere mesaj göndererek Norveçli golcünün Fenerbahçe formasını giyebileceğini ve şartların masaya yatırılabileceğini söyledi. Fenerbahçeli kurmaylar ise bu öneriye sıcak bakarken yüz yüze görüşmenin önümüzdeki günlerde olabileceği öğrenildi. 26 yaşında ve 1.95 boyunda olan Sörloth, Leipzig takımından Real Sociedad'a kiralanmıştı. Sociedad'ın satın alma opsiyonunun kullanmasını beklenmediğiSörloth, taraftarların tepkisi ile de karşılaşmıştı.