Rus oligark Roman Abramovich Göztepe’yi almak için son sürat çalışmalarını sürdürüyor

Göztepe'de Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı. Rus oligark Abramovich'in bir Türk işadamı aracılığıyla Sepil'le Göztepe'yi satın almak için temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil'in Ankara'ya giderek, bu konu özelinde çeşitli çalışmalar yaptığı belirtildi. Abramovich'in temsilcisi işadamı ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı.
KİM'İN PERFORMANSI KORE BASININDA
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin son Konya maçında gösterdiği performans ülkesinde gündem oldu. Kim'in Süper Lig'deki en iyi stoperlerden biri olduğuna dikkat çeken haberde "Fenerbahçe'nin coşkulu taraftarlarının önünde ilk golünü attı. Savunmada da çok diri gözüktü. Kim'in taraftarla da iletişimi gerçekten harikaydı" yorumu yapıldı.
FENER KAPIYI 9 MİLYONDAN AÇTI
Fenerbahçe'de bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Miguel Crespo'nun talipleri artıyor. Gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim İspanya ve İngiltere'den teklifler alan Portekizli orta saha için kapıyı 9 milyon Euro'dan açtı. Tekliflerin yoğunlaşması durumunda bu rakamın daha da artabileceği ifade ediliyor. Crespo, son Konyaspor maçında da Fenerbahçe'nin en iyisi ismi olurken, son golde harika bir asiste de imza atmıştı.