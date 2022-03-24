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    Rus oligark Roman Abramovich Göztepe’yi almak için son sürat çalışmalarını sürdürüyor

    Rus oligark Roman Abramovich Göztepe’yi almak için çalışmalarını sürdürüyor... Rus milyarder, Göztepe’nin eski başkanı Mehmet Sepil’in temsilcileriyle masaya oturacak. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Abramovich ile yüz yüze!

    Göztepe'de Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı. Rus oligark Abramovich'in bir Türk işadamı aracılığıyla Sepil'le Göztepe'yi satın almak için temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil'in Ankara'ya giderek, bu konu özelinde çeşitli çalışmalar yaptığı belirtildi. Abramovich'in temsilcisi işadamı ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı.



    KİM'İN PERFORMANSI KORE BASININDA
    Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin son Konya maçında gösterdiği performans ülkesinde gündem oldu. Kim'in Süper Lig'deki en iyi stoperlerden biri olduğuna dikkat çeken haberde "Fenerbahçe'nin coşkulu taraftarlarının önünde ilk golünü attı. Savunmada da çok diri gözüktü. Kim'in taraftarla da iletişimi gerçekten harikaydı" yorumu yapıldı.



    FENER KAPIYI 9 MİLYONDAN AÇTI
    Fenerbahçe'de bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Miguel Crespo'nun talipleri artıyor. Gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim İspanya ve İngiltere'den teklifler alan Portekizli orta saha için kapıyı 9 milyon Euro'dan açtı. Tekliflerin yoğunlaşması durumunda bu rakamın daha da artabileceği ifade ediliyor. Crespo, son Konyaspor maçında da Fenerbahçe'nin en iyisi ismi olurken, son golde harika bir asiste de imza atmıştı.



        FENERBAHÇE BEKO BASKONİA'YA KAYBETTİ
        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında Baskonia'ya 77-62 mağlup oldu. Sarı- Lacivertliler böylelikle bu sezonki 14. yenilgisini alarak 11. sırada kaldı ve play-off yolunda yara aldı. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes, bugün saat 20.30'da evinde Olimpiao Milan ile karşı karşıya gelecek.


        CHELSEA'DE 2. LUKAKU DÖNEMİ DE SONA ERİYOR
        Romelu Lukaku ile Chelsea'nin ikinci kez birlikteliği de son bulmak üzere. Sezon başı Maviler'in 85 milyon Euro'ya Inter'den aldığı Belçikalı yıldız gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline geldi. İtalyan basınına göre Chelsea ile yol ayrımında bulunan Lukaku, takım arkadaşları ile vedalaştı. Belçikalı yıldızın Inter'e dönmesi bekleniyor.



        ASRIN RODİ PAK BİR İLKE İMZASINI ATACAK
        Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) bu sezon ilk kez Türkiye'yi temsil edecek. 21 yaşındaki Pak, 16-17 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek EWC'de boy gösterecek. Genç sporcu, ''Mükemmel bir sezon olacağına eminim. Testler ve Le Mans'daki yarış için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.

        FENERBAHÇE MAÇ BİTERKEN AÇILIYOR
        Fenerbahçe şampiyonluk yarışından erken kopsa da ligin en golcü 3. takımı konumunda. Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından 50 golle bu ünvanı alan Sarı-Lacivertliler, bu gollerin 15'iin maçların son 15 dakikasında attı. Bu durum Fenerbahçe'nin kondisyon olarak aşama kaydettiğinin de bir delili oldu.
        LİSTENİN BAŞINDA SİNAN KALOĞLU VAR
        Süper Lig'de zor günler geçiren Altay'da yönetim, Serkan Özbalta'nın istifasının ardından kulübün eski oyuncularından Sinan Kaloğlu'nu gündemine aldı. Şu anda TFF'de antrenör eğitmenliği yapan genç hocanın yönetim ile yaptığı görüşmede, "Altay evladını çağırıyorsa gelmek görevdir" ifadesini kullandığı öğrenildi.

        YOUNG ALEV ALDI ATLANTA FARK ATTI
        NBA'de Atlanta Hawks, New York Knicks'i 117-111'lik skorla mağlup etti. Trae Young, 45 sayı, 8 asistlik performansı ile takımını galibiyete taşıdı. Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic ise 32 sayı 4 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu. Knicks tarafında RJ Barret'in 30 sayı,13 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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