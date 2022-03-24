Rus oligark Roman Abramovich Göztepe’yi almak için son sürat çalışmalarını sürdürüyor





ASRIN RODİ PAK BİR İLKE İMZASINI ATACAK

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) bu sezon ilk kez Türkiye'yi temsil edecek. 21 yaşındaki Pak, 16-17 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek EWC'de boy gösterecek. Genç sporcu, ''Mükemmel bir sezon olacağına eminim. Testler ve Le Mans'daki yarış için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.



FENERBAHÇE MAÇ BİTERKEN AÇILIYOR

Fenerbahçe şampiyonluk yarışından erken kopsa da ligin en golcü 3. takımı konumunda. Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından 50 golle bu ünvanı alan Sarı-Lacivertliler, bu gollerin 15'iin maçların son 15 dakikasında attı. Bu durum Fenerbahçe'nin kondisyon olarak aşama kaydettiğinin de bir delili oldu.

LİSTENİN BAŞINDA SİNAN KALOĞLU VAR

Süper Lig'de zor günler geçiren Altay'da yönetim, Serkan Özbalta'nın istifasının ardından kulübün eski oyuncularından Sinan Kaloğlu'nu gündemine aldı. Şu anda TFF'de antrenör eğitmenliği yapan genç hocanın yönetim ile yaptığı görüşmede, "Altay evladını çağırıyorsa gelmek görevdir" ifadesini kullandığı öğrenildi.



YOUNG ALEV ALDI ATLANTA FARK ATTI

NBA'de Atlanta Hawks, New York Knicks'i 117-111'lik skorla mağlup etti. Trae Young, 45 sayı, 8 asistlik performansı ile takımını galibiyete taşıdı. Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic ise 32 sayı 4 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu. Knicks tarafında RJ Barret'in 30 sayı,13 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



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