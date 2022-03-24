📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle! ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye, Portekiz karşısında 604. Milli maçına çıkacak. 334'ü resmi 269' u da özel olmak üzere 603 maçta Milliler 231 galibiyet elde etti. Ay-Yıldızlılar 144 mücadelede berabere kalırken 228 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye rakp fileleri 813 kez havalandırırken kendi kalesinde ise 863 gol gördü.

İLK MİLLİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR!



Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok bu sezon gösterdikleri üstün performansın ardından ilk kez Stefan Kuntz tarafından A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi.

PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.