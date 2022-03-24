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    • Spor
    • 24.03.2022 13:12
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    • 24.03.2022 13:39
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    📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle! ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

    Futbol severler gün içerisinde yoğun bir şekilde Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle seçeneğini araştırmaya başladı. A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadeleyi internet üzerinden canlı yayın olarak izlemek isteyenler link araştırması yapıyor. Peki Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Milli kadromuz ve Portekiz takımlarının kadroları da belli oldu, haberimizden maçın tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle!

    📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle! ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelecek Portekiz Türkiye maçı için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Dünya Kupasına gidebilmek için zorlu iki mücadeleyi geçmek zorunda olan A Milli takımını canlı olarak izlemek isteyenler haberimizden link seçeneğine ulaşabilir.

    📺PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off mücadelesinde A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayımlanacak. Milli takımın mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

    PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:

    Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

    Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

    Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu ( Galatasaray ), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),

    Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

        Portekiz kadrosu

        Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

        Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

        Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

        Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

        Türkiye, Portekiz karşısında 604. Milli maçına çıkacak. 334'ü resmi 269' u da özel olmak üzere 603 maçta Milliler 231 galibiyet elde etti. Ay-Yıldızlılar 144 mücadelede berabere kalırken 228 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye rakp fileleri 813 kez havalandırırken kendi kalesinde ise 863 gol gördü.

        İLK MİLLİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR!

        Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok bu sezon gösterdikleri üstün performansın ardından ilk kez Stefan Kuntz tarafından A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi.

        PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

        Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.
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        Haberler Spor 📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle! ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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