📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle! ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelecek Portekiz Türkiye maçı için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Dünya Kupasına gidebilmek için zorlu iki mücadeleyi geçmek zorunda olan A Milli takımını canlı olarak izlemek isteyenler haberimizden link seçeneğine ulaşabilir.
📺PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off mücadelesinde A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayımlanacak. Milli takımın mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
⚽A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu ( Galatasaray ), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)