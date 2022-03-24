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    • Spor
    • 24.03.2022 14:54
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    • 24.03.2022 14:54
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    Japonya ve Suudi Arabistan Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti

    2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Japonya ve Suudi Arabistan, turnuvaya katılma hakkını elde etti. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

    AA
    İki ülke Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi

    Asya Elemeleri 3. tur B Grubu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta Avustralya, sahasında Japonya'yı ağırladı.

    Kaoru Mitoma'nın 89 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Japonya, son hafta maçları öncesinde grup lideri olarak 2022 Dünya Kupası biletini aldı.

    Bu sonuçla grupta Avustralya'nın 4 puan önünde ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan da Katar'a gitmeye hak kazandı.

    A Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan İran ve Güney Kore, daha önce Katar'a gitmeyi garantilemişti.

    Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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