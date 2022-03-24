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    • 24.03.2022 12:20
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    • 24.03.2022 12:29
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    Adana Demirspor'da harikalar yarattı! Galatasaray'a gelmeden Lazio'ya gidiyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan ve bu sezon 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün, İtalyan devi Lazio'nun radarına girdi. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek genç oyuncunun Galatasaray'a gelmeden doğrudan İtalya'nın yolunu tutabileceği belirtildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a gelmeden Serie A’ya gidiyor

    Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız müthiş bir performans sergiliyor. Oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.



    Sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek olan 21 yaşındaki futbolu Florya'da ayak basmadan direkt İtalya'nın yolunu tutabilir. Alınan bilgilere göre Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio, Yunus Akgün'ün transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.



    Çok uzun süredir Yunus'u yakından takip eden İtalyan kulübü 2019 yılında da genç yıldız için hamlede bulunmuş hatta bir yöneticisini İstanbul'a göndermişti. O dönem yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.



        Lazio'nun bu kez çok daha ciddi bir şekilde ve yüksek bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Çizme kulübünün yetkililerinin Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüştükleri ve İtalyan hocanın övgü dolu sözleri sonrası teklif yapmaya karar verdikleri öğrenildi.



        Gösterdiği performans sonrası kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Yunus Akgün'le ilgili pazarlıkların önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor. Galatasaray'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız futbolcu için Lazio'nun nasıl bir teklif yapacağı da merakla bekleniyor.

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