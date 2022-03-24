Adana Demirspor'da harikalar yarattı! Galatasaray'a gelmeden Lazio'ya gidiyor





Lazio'nun bu kez çok daha ciddi bir şekilde ve yüksek bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Çizme kulübünün yetkililerinin Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüştükleri ve İtalyan hocanın övgü dolu sözleri sonrası teklif yapmaya karar verdikleri öğrenildi.