Adana Demirspor'da harikalar yarattı! Galatasaray'a gelmeden Lazio'ya gidiyor

Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız müthiş bir performans sergiliyor. Oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek olan 21 yaşındaki futbolu Florya'da ayak basmadan direkt İtalya'nın yolunu tutabilir. Alınan bilgilere göre Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio, Yunus Akgün'ün transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Çok uzun süredir Yunus'u yakından takip eden İtalyan kulübü 2019 yılında da genç yıldız için hamlede bulunmuş hatta bir yöneticisini İstanbul'a göndermişti. O dönem yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.