Geçen sezonu erken planlayan fırtına daha mart ayı bitmeden yeni sezon için de kolları sıvadı





4) ALTYAPIDA DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor altyapısı son yıllarda üretemiyor. Bunun elbette çok çeşitli sebepleri var. Ama sebepler sadece Trabzonspor için geçerli değil. Türkiye'deki birçok kulübün sorunu altyapılarının üretememesi. En temel eksiklik de hem antrenör hem tesisleşme hem de oyuncuya yönelik yatırım yapılmaması. Aslında Avrupa'da doğru örnekler var ki bunlardan biri Ajax! Gidip nasıl başardıklarına yönelik inceleme yapılsa ve sadece o model uygulansa bile sorun büyük ölçüde halledilecek! Trabzonspor altyapı tesisleşmesine çok ciddi yatırım yaptı ve adını da 'altyapı filozofu' Özkan Sümer Futbol Akademisi koydu! O zaman O'nun adına yakışır bir üretim akademisine geçme vaktiydi ve Abdullah Avcı tüm sistemin değiştirilmesini istedi. Bununla ilgili raporunu sundu. Muhtemelen Avrupa ve Türkiye'den altyapı konusunda uzman ve tecrübeli isimler göreve başlayacak.