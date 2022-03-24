Geçen sezonu erken planlayan fırtına daha mart ayı bitmeden yeni sezon için de kolları sıvadı

Trabzonspor Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte 'futbol aklı'nı doğru şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Gerek geçen sezonun devre arasında gerekse bu sezonun ilk kampına yetiştirilen transferler ve yine bu sezonun devre arasında takıma katılan oyuncular Trabzonspor'un bir 'futbol aklı'yla yönetildiğinin en önemli göstergesidir. Trabzonspor 'transfer mühendissizliğinden' 'transfer mühendisliğine' evrildi ki bu durum takımı bugün şampiyonluğa götürüyor. Takımda olan, takıma yeni katılan hiç fark etmiyor hepsi bir sistemin çarkının içerisinde ve düzgün şekilde çalışıyor. Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı toplantı, bu doğruların devam edeceğinin gerçeğiydi sadece. O fotoğrafı görenler bir dejavu yaşadı çünkü geçen yıl da aynı fotoğraf verilmişti. Trabzonspor geçen yıl ki o fotoğraftan sonra bu sezon şampiyonluğa oynuyor. Bu fotoğraf da şunu diyor özetle: "Bu ligi domine etmeyi sürdüreceğim hatta Avrupa'da da başarılı olacak planlama yapacağım." Peki o toplantıda neler oldu?
1 )FORMASYON ZENGİNLİĞİ
Abdullah Avcı, modern futbolun Türkiye'deki temsilcisi. Bu oyuna saygı duyuyor, o oyunu sürekli geliştiriyor, yeniliyor, sahada çirkinleşmiyor ve oyunun en güzel taraflarını aktarıyor. Hem oyun içerisindeki formasyon değişiklikleri hem de senaryo kötüye gittiğindeki müdahaleleri başarılı olmasındaki en temel etkenler.
KAAN AYHAN OLABİLİR
İşte 'yenilemenin' başka bir versiyonunu da gelecek sezon ve pek tabi ki Avrupa arenasında görebiliriz. Avrupa'daki takımların yüzde 60-70'inin oynadığı sistem, hücumda 3'lü savunmada 5'li dizilim. Abdullah Avcı önümüzdeki sezon hem ligde hem Avrupa'da çeşitli formasyonları deneyebilir. Zaten bunun mesajlarını bu sezon birkaç maçta verdi. Abdullah Hoca transfer politikasını belirlerken farklı saha içi formasyonlarını da hesaba katıyor. Hem hücum hem savunma yönü güçlü, taktik repertuarı geniş, farklı formasyonlara uyum sağlayabilen, gerektiğinde 3'lü gerektiğinde 4'lü her dizilişlere uyum sağlayabilen bir kadro oluşturmayı hedefliyor.