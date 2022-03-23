Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e yeni sözleşme opsiyona takıldı

Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, iç transferde hız kesmiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile bir süredir masada olan Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli stoper ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Fenerbahçe'nin kontrata ekletmek istediği opsiyon maddesi sebebiyle imzaların geciktiği öğrenildi.
Süper Lig'de son haftalarda İsmail Kartal yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ve ikinci sıradaki Konyaspor ile puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertli yönetim, takımda kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncularla da teker teker masaya oturuyor.
Fenerbahçe yönetimi iç transferde önceliğini sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takımın tecrübeli stoperi Serdar Aziz'e verirken başkan Ali Koç, 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüşme halinde olduklarını dile getirirken, "Temaslarda belli bir noktaya geldik" demişti.