Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e yeni sözleşme opsiyona takıldı

Sarı-Lacivertli yönetimin ise 2+1 yıllık sözleşme önerdiği 31 yaşındaki stoper için yeni bir formül aradığı ve son sezon için performansa dayalı bir kontrat teklif edilebileceği öne sürülüyor. Fenerbahçe'ye 201-2019 sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli forma ile 3 yılda 86 maçta görev yaptı. Serdar bu maçlarda 8 kez ağları sarstı.